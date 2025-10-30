巫苡萱昔與范姜三人同團滑雪 鬆口曝「粿王私下相處」

巫苡萱震驚粿粿、范姜彥豐婚變。(記者林欣穎攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，夫妻倆如今進入離婚協商當中。樂天MC巫苡萱今(30)日擔任樂天市場雙11活動主持人，她與三人私下都有些交情，還曾一起赴日滑雪，談及看到新聞當下很錯愕。

巫苡萱年初才跟王子、粿粿、范姜、王仁甫等人到北海道滑雪，當時沒察覺異狀，「他們還蠻好的，范姜跟他們還有一起拍照，然後大家都玩在一起」，也說自己當時比較常跟王仁甫、季芹互動，看到范姜和粿粿的事後巫苡萱相當震驚，直呼他們是模範夫妻，「他們算是我們心目中的模範，我們都不知道實際的狀況是怎麼樣，還是要請當事人後續有沒有做出更詳細的說明」。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

被爆出軌王子！粿粿IG貼文疑早有端倪 520發佈與王子等人合照

（影）腳滑？粿粿爆婚內出軌 應援踩空影片點閱破700萬

王子早就跟粿粿「啪啪啪」？ 悄刪文遭酸做賊心虛

粿粿爆婚內出軌王子！昔「露骨對話」被挖全網撻伐

