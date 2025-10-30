巫苡萱驚嚇范姜夫妻關係生變

巫苡萱30日擔任活動主持人。（池宗玲攝）

范姜彥豐29日點名結婚3年的妻子粿粿與邱勝翊（王子）「道德淪喪」，與3人是好友、年初一同赴日滑雪的巫苡萱，30日擔任啦啦隊女孩熊霓、Mika、李昀的電商記者會主持人，坦言看到新聞時，內心震驚不已。

范姜彥豐跟粿粿的好感情一直都讓巫苡萱相當羨慕，甚至將他們視為模範夫妻。她分享，大家年初在北海道的互動，「他們還滿好的，范姜跟他們（粿粿、王子）還有一起拍照，大家都玩在一起」。

巫苡萱透露，她與粿粿因為節目、通告相識，兩人真正開始交心是她去年錄製粿粿主持的《吃貨們的旅行》，她當時還稱讚粿粿夫妻倆感情好，「我有跟他們說『我覺得你們感情滿好的』，而且很羨慕他們生完小孩還可以這樣出去玩。所以我覺得現在發生這個變化，大家都很驚嚇」。