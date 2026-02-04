差了40歲！嫩妹醫傳「露胸照」勾引大叔牙醫 正宮求償200萬慘敗原因曝

社會中心／羅欣怡報導

人妻指控小40歲的女牙醫與同為牙醫的丈夫發生婚外情，導致離婚收場。（示意圖／pixabay）

任職於台南成大醫院牙醫的阿力（化名），遭妻子指控與奇美醫院一名小他40歲的牙醫小美（化名）不倫戀，雙方除了用「閱後即焚」的模式聊天，年輕貌美的女牙醫還會傳送裸露胸部的照片，已經嚴重破壞婚姻，因此提告向小美求償200萬元。台南地院審理後，認為元配提出的證據力不足，無法證明是小美導致婚姻破裂，駁回元配的訴求，可上訴。

判決書指出，阿力的妻子原本是名放射師，婚後為了照顧3名幼子，轉而協助阿力看診的行政工作，但卻發現阿力自2023年起行為異常、夜間外出，過了半年才發現竟是和同為牙醫的小美有婚外情，對方甚至還小了阿力40歲。

元配發現小三還傳裸露胸部照片給丈夫。（示意圖／PIXABAY）

元配指控，雙方故意用閱後即焚之模式聯繫，對話中互稱愛對方，聯繫頻繁，小美還傳送裸露胸部之照片予丈夫，舉動明顯逾越一般正常社交互動分際，已經嚴重破壞夫妻感情，甚至走向離婚結局，於是向小美求償200萬。

開庭時，小美否認婚外情，還說元配提供的照片是遭到變臉，她與阿力因為都是牙醫師，有較頻繁聯繫，並無男女不正當關係，而且阿力與妻子早已關係不睦，不應把離婚的原因怪罪在她頭上。

法院認為，從元配提出的證據中，難以證明IG帳號就是小美所有，再加上由於無法看出裸露胸部的照片的確切時間，因此難以認定阿力在婚姻期間有出軌行為。此外，有部分對話記錄都是發生在離婚之後，因此無法判斷小美是導致婚姻破裂的主因，駁回元配請求，全案可上訴。

