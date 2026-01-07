差勤系統傳用「中國製主機板」遭駭 新竹市府：預防性停用改線上簽到

移民署去年建置的差勤打卡系統，近期遭質疑廠商疑似以台灣品牌包裝，但實際上使用中國製主機板，而這套差勤系統不僅移民署使用，新竹市政府也同樣採用，昨（6）日新竹市政府內部更一度傳出系統疑似遭駭客入侵，因而緊急停用。

新竹市府回應，目前所使用的人臉辨識差勤設備皆依照招標文件及政府採購法相關規定辦理，經初步檢視，暫時未發現系統遭駭入或資料外洩的情況。

不過部分公務員仍憂心，指紋與臉部辨識等生物特徵資料是否可能外洩，在相關事實仍待進一步釐清之前，市府將維持系統停用，改以線上打卡方式，同時也要求廠商提出完整說明及相關佐證文件，以確保市府運作正常。

廣告 廣告

新竹／高妍柔 責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

公園、車站宣傳仇恨言論 政院擬修法「最重罰3萬」

拐賣12歲女兒日本從事性交易 惡母今遣送回泰國

內政部准予高虹安復職市長職務 預計明可回竹市府上班