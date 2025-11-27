差半年就畢業…美女大生代照顧3比特犬卻慘被咬死「母聞噩耗崩潰癱軟」

國際中心／綜合報導

美國德州泰勒市一名女大生麥迪遜‧萊利‧赫爾 (Madison Riley Hull，23歲)日前受託幫忙照顧3隻比特犬，但犬隻卻不明原因發狂並攻擊萊利，導致萊利當場死亡；警方獲報到場後，3隻比特犬仍舊有攻擊性，警員不得已開槍其中一隻。對此，萊利的母親珍妮佛‧哈貝爾 (Jennifer Hubbell) 相當崩潰，並透露愛女只差半年就畢業了。

根據綜合外媒報導，該起事件發生於當地時間21日下午16時15分許，萊利在自家替一戶家庭照顧3隻比特犬，沒想到，卻突然遭到犬隻襲擊，鄰居聽到呼救聲連忙報警求救；警方到場後，發現萊利躺在後院，一名警員想要上前幫助，但比特犬卻朝他撲來，他被迫開槍擊斃其中1隻，其餘2隻比特犬則因聽到槍聲嚇跑，這才讓該名警員能將萊利救出，但對方已經身亡。

報導指出，珍妮佛得知噩耗後極度悲慟、直接跪倒在地，她透露萊利生前早察覺狗狗的異狀，但因認為這些狗平時非常與自己非常親近，才放心代看，不料卻因慘遭撕咬身亡。珍妮佛也指出，女兒因弟弟的亞斯伯格症，立志投身教育工作，還有6個月就能從德州大學泰勒分校獲得學前教育學士學位，指「她（萊利）有一種天賦，能讓每個孩子都感到安全、特別和被愛。」

