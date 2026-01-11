差太多！原來寶可夢《超夢的逆襲》美國台詞遭魔改：悲劇主角變成想統治世界

《寶可夢》動畫系列曾在 1998 年，推出了一部相當經典的動畫電影《神奇寶貝劇場版：超夢的逆襲》，裡面的超夢對於人類宣戰的台詞，描述了牠被人類創造出來、所憎恨的一切。然而最近卻有網友指出，英文版的在地化翻譯，完全「魔改」了劇情，讓超夢從原本探討自我存在和生命意義的深度，變成了單純想要統治世界的大魔王。

美版觀眾一直以來看的劇情都和原版不同。（圖源：ポケモン映画公式サイト）

日本一名網友 @TeshimaKairei 在 X（推特）上分享自己的發現，指出《神奇寶貝劇場版：超夢的逆襲》當年引進美國時，台詞遭到了大幅度的修改，導致主角「超夢」的核心性格與原始設定完全不同。

超夢在日文版中，逃出實驗室的掌控後，說了一段話：「誰叫你們生下我的！誰求你們造出我的！……我憎恨將生我生下的一切。所以，這既不是攻擊也不是宣戰，而是對創造出我的你們，所發出的逆襲！」

但美國的翻譯卻是：「凡敢向我反抗者，都將從這世界上被抹除！吾在此鄭重警告，世界終將成為我的超夢王國！」 直接把原本充滿哲學思辨的悲劇角色，簡化為一個單純渴望力量與統治世界的邪惡反派，導致美版觀眾多年來對該角色的理解與原作有著巨大落差。

這場討論也延伸到文化差異和審查機制的討論，許多玩家推測當年的修改可能是為了配合西方市場對兒童動畫的價值觀審查，或是避免觸及宗教對「造物主」的敏感神經，才將劇情單純化處理。但人更遺憾的是，這種翻譯策略甚至延續到了 2019 年的 3D 重製版《寶可夢 超夢的逆襲：進化》中，英語配音依然沿用了當年的錯誤詮釋，應該重新去看日文原音版本，才能真正體會這部作品探討「複製生物人權」和「自我認同」的核心主題。