差太多! 外送燒肉便當"肉量大縮水2/3" 民眾直衝餐廳秤重

生活中心／綜合報導

差點吃了悶虧！有民眾日前訂購知名餐飲集團旗下燒肉品牌的便當，238元號稱肉重有198公克，結果當事人一開不到十片肉，氣的回到店家要求秤重，果然才65克。對此集團回應，應該是疏失，除了退費和賠償外，也改善流程，必須秤重後才能出餐。

外帶便當，一拿就頗有分量，打開來也看的出肉量不少，但是有民眾日前用外送平台點同樣這份餐點，卻是截然不同的體驗。總算等到午餐來了，一打開超傻眼，內容物大約只有紙盒的一半，肉夾出來更不敢相信，算一算不到十塊肉片，但看看訂購頁面，238元的商品，第一行就寫"總肉重7OZ"，換算公克應該要有198.4公克。當事消費者：「那個餐盒的肉量，好像跟標示上的好像有肉眼可見的落差，我們當然也知道說其實圖片好像也很難完全跟食品一樣，可是他落差真的有點太多。」

差太多！燒肉便當被抓包「肉量大縮水2/3」 集團致歉：改善流程

民眾訂購燒肉便當外送，一到手超傻眼，肉只有十片不到，和照片差距很大。（圖／民眾提供）

民眾是在去年九月底，和同事一起訂知名餐飲集團旗下燒肉店的外帶餐盒，總共六盒，餐點到手後發現份量和照片差太多，打電話詢問店家，卻被回應有落差是正常的，殊不知民眾直接殺到餐廳現場，對方才不得不把磅秤拿出來。當事消費者：「店鋪真的太消極，他們就是一開始也沒有想要把秤拿出來，（秤完）就證明說他的重量大概就是65克左右。」

差太多！燒肉便當被抓包「肉量大縮水2/3」 集團致歉：改善流程

餐飲集團回應，應是疏忽，有立即全額退費，也已改善流程。（圖／訂購平台）

整整差了一百多公克，這要消費者怎麼接受，對此餐飲集團回應，可能是疏忽，當下有立刻全額退費，也提出補償方案，而品牌也改善流程，所有餐盒必須秤重、符合標準，才可以出餐，也同意招待六客最高價套餐。不過現在甚至有YOUTUBER也跟風實測。YouTuber夜電玩咖：「153跟198差了幾%？可是45克這樣就是占190幾克 算1/4吧，1/4有點多欸！45克不少欸。」記者23號下午購買同一款便當，實際測量燒肉重量，將近250公克，相較原先的198.4，多出不少，看來這SOP改善有所成效，畢竟民眾花了錢誰會願意吃虧。

















