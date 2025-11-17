差距擴大！在美中國學生數跌4% 印度穩居留學生源國首位

2025年5月29日，哈佛大學舉辦畢業典禮。美聯社



隨著美中緊張關係持續升溫，根據今日（11/17）發布的最新數據顯示，過去一年在美國就讀的中國學生人數持續下降，較前一學年減少4%，而在中國的美國學生則達1749人，雖有顯著增加，但仍難及過去1.1萬多人的最高峰紀錄。

香港英文媒體《南華早報》引述美國國務院資助的國際教育協會（IIE）最新高等教育機構年度調查報告顯示，2024至2025學年赴美留學的中國學生總數為26萬5919人，較前一學年減少4%。印度留學生人數則增長9%，達到36萬3019人，穩居美國第一大留學生群體。

印度留學生人數去年即首次超越中國留學生，但中國學生在2024年仍為美國經濟貢獻約146億美元，印度學生則帶來140億美元。中國雖仍是大學學位與非學位課程生的主要來源國，但2024至2025學年的美國大學及研究所註冊人數，相較於前一學年均下降2%至10%。

報導指出，在川普（Donald Trump）去年勝選總統後，中國民眾的焦慮情緒加劇，美國政府官員也因國家安全考量，在特定領域較青睞印度留學生。時任副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）去年即曾表示，希望看到更多中國學生「來學習人文學與社會科學，而非粒子物理學」。

IIE的最新數據顯示，約半數（51.9%）在美中國留學生修讀科學、科技、工程、數學等「STEM」領域科目，與前一學年的比例相同。相較之下，印度留美學生有近四分之三（71.7%）攻讀STEM領域，該比例與前一年相近。

2025至2026學年的完整註冊數據尚未公布，但IIE的初步數據顯示，美國大學新生註冊人數較前一學年下降17%。在報告新生入學人數下降的美國院校中，96%提及簽證申請疑慮，68%則歸因於旅行限制。

然而，IIE同時指出，84%的美國大學院校仍將招收國際學生視為優先事項，其中28%將中國視為招募研究生的目標市場。今年稍早，川普曾表示，將允許60萬中國學生赴美留學，並在上週一接受福斯新聞專訪時指出，多數外國留學生繳納的學費是本國學生的兩倍以上，「我希望看到美國教育體系蓬勃發展。」

另，根據2023至2024學年的數據顯示，赴中國留學的美國學生人數達1749人，較前一學年的469人顯著增加，雖較新冠疫情時期的低谷略有回升，但與2018至2019學年超過1萬1600名美國學生在中國留學的高峰相比，仍有一段距離。

