差距擴1.4萬票！一文看懂：宏國兩候選人親台親美 為何川普不愛另一人
編譯張渝萍／綜合報導
最新進度
宏都拉斯總統大選計票緩慢進行中，美國總統川普力挺的右派候選人阿斯夫拉落後對手的距離逐漸擴大，目前與領先的中間派候選人納斯拉亞差距14000多票。這兩名候選人皆為友台派，而位居第三的則是親中執政黨「自由重建黨」的蒙卡達。報導指出，因技術問題導致第四天計票進度持續被延遲。
另外，《經濟學人》也點出川普介入宏國大選的舉動引人側目，甚至還在選舉間赦免他支持政黨的前總統葉南德茲。葉南德茲在美遭調查，確認他與從宏國運毒至美的毒梟有關聯，而被判刑45年。
川普赦免葉南德茲的舉動，相比他對於證據不足情況下，死咬委國總統馬杜洛與毒梟有關的言行，顯得雙標，似乎完全出於個人喜好。
開票近8成 川普挺的落後1.4萬票
路透報導，截至周三（3日）宏都拉斯已完成79.97%開票，納斯拉亞獲40.27%選票、阿斯夫拉則獲39.68%，而居三的蒙卡達僅獲19.01%。
川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），從最開始周一開票結果領先515票，到周二被自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）超車，落後9000票，到周三差距更擴大，落後納斯拉亞14000票。
報導指，宏都拉斯的總統由單輪投票決定，得票最高者即獲勝，即使差距極小或未達絕對多數也一樣。
系統故障頻 開票緩慢
宏都拉斯周日（11/30）舉辦大選後，一直因系統故障問題導致總統票開票進度緩慢。像是周一開票，該國使用的快速計票系統漏點了20%選票，所以之後改以人工計票處理；周二開票時就可見情勢逆轉；周三開票再度出現系統故障，導致計票至今已二度停擺。選舉委員會歸咎於開票平台公司。
選舉委員會官員羅佩茲-歐索里歐（Cossette Lopez-Osorio）在 X 平台表示，周三的暫停是因為未經適當通知就進行系統維護，並稱此舉「不可原諒」。
儘管計票不斷發生問題，納斯拉亞仍保持信心，他在 X 上寫道：「不管怎樣，我們都會贏。」
歐盟、美洲國家組織以及宏都拉斯選舉當局的選舉觀察團呼籲，在最終計票完成前保持冷靜與耐心。
川普異常積極介入選戰
一直關注宏國選情的美國總統川普，選前就強勢力挺阿斯夫拉，選後還在未提供任何證據的情況下指控宏國選舉舞弊，更警告若真有這樣情況將會贏來慘痛後果。
美國華府的經濟與政策研究中心（CEPR）共同主任魏斯布羅特（Mark Weisbrot）表示，川普的評論與對阿斯夫拉競爭對手的指控無疑造成影響。
他說，如果阿斯夫拉未當選，川普威脅要削減資助，這「很可能造成宏都拉斯及其人民的經濟傷害」。
川普在拉丁美洲動作頻頻
川普積極介入宏都拉斯選情的舉動，已讓外界關注。《經濟學人》3日報導稱，不只在宏都拉斯，今年川普在拉丁美洲的動作頻頻，力挺他視為盟友的右翼政治人物，對於左翼政治人物則是毫不留情打壓。
像是他試圖以關稅和制裁手段，迫使巴西停止審判他的盟友、右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），但未能成功；他也提供財務支援以穩定阿根廷披索，協助他的盟友、右派民粹主義總統米雷伊（Javier Milei）度過期中選舉；川普還命令摧毀五角大廈認定為毒品走私的船隻，位置在委內瑞拉與哥倫比亞海岸之外，並以武力威脅委內瑞拉左翼獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）。
川普赦免「涉毒總統」葉南德茲
報導指，川普的目標一向難以看清，但他最近介入小國宏都拉斯的行為，將這種模糊推向新高度。
在宏國選前四天，11月26日川普公開支持阿斯夫拉，稱兩人可以合作應對「毒品共產分子」。28日，川普又表示，若當選者不是阿斯夫拉，他將切斷美國對宏都拉斯的援助。
不僅如此，川普之後還赦免與阿斯夫拉同黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），這位前總統2024年因與毒梟共謀而在美國被判45年徒刑，但川普堅稱在他「查明」後，葉南德茲是被陷害的，是拜登政府的陰謀，更稱宏都拉斯人民希望他被釋放。葉南德茲已於12月2日獲釋。
這些舉動對選舉的影響仍不明朗。有些宏都拉斯人表示，他們支持阿斯夫拉，希望他能維持與美國的良好關係；另一些人則因葉南德茲被釋放，而決定不投給阿斯夫拉，因為葉南德茲曾將宏都拉斯變成毒梟國家。
報導指，與川普的說法相反，多數宏都拉斯人並不希望艾爾南德斯被釋放。
川普放話影響宏國政局
此外，之所以宏都拉斯計票緩慢，有一部分原因是該國山多地形，加上沒網路連線的偏鄉投票所票箱必須人力移交給軍方，再由軍方送到國家選舉委員會處理，導致延遲。
因此，這種計票延遲，在這個長期有選舉爭議歷史的國家，一直都有風險，因此川普在社群上的無證據指控，容易讓情況雪上加霜。
兩人都親台親美，為何川普不愛納斯拉亞
川普支持阿斯夫拉，應是因他對現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）領導的自由重建黨左翼政府一直很反感。川普也可能因納斯拉亞在2021年與自由重建黨聯手對抗國家黨，而對他心生厭惡。
儘管納斯拉亞一直明確親美，但川普仍把他和自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）都描繪成共產主義者。
此外，這次赦免似乎根植於某種共同受害者心態。被赦免的宏都拉斯前總統葉南德茲稱他和川普都受到「激進左派勢力」的政治迫害。
川普在毒品戰爭上的「雙標」舉動
川普赦免葉南德茲的舉動，讓川普在毒品戰爭上的態度顯得雙標。他一邊威脅涉嫌與毒梟有關，但尚未被證實的委國總統馬杜洛，一邊放走了在美國公開審判中被定罪的葉南德茲。
這項決定已激怒許多人。一位美國緝毒局官員稱川普行為「瘋狂」。美國國務院前官員羅伊格（Enrique Roig）說，葉南德茲「和 Netflix《毒梟》裡看到的那些毒梟頭目不相上下」。
在這場川普式的戲劇中，1100萬洪都拉斯人的需求幾乎沒受到關注，犯罪猖獗、經濟停滯、腐敗成風，這些急需改善的現況，川普絲毫不在意。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
準備見證習近平挫敗？學者揭宏國大選結果「對台有利」：中國恐賤招盡出
台宏可能復交？宏都拉斯大選開票近8成 親台候選人納斯拉亞微幅領先
感嘆痛失台灣！宏都拉斯媒體秀數據狠酸「中國蝦扯」
每分鐘發1條貼文！社群狂魔川普熬夜罵敵手、誇自己 早上變瞌睡喬2.0
其他人也在看
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 20 小時前 ・ 875
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 415
打完就退休！道奇和36歲「驚天追平轟」老將完成續約
體育中心／林志諺報導根據大聯盟官網，道奇和36歲內野工具人老將羅哈斯（Miguel Rojas）以1年550萬美元（約1.7億新台幣）完成續約。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 2
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 4
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 8 小時前 ・ 13
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 40
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
小蔥小草辛苦抖內 黃國昌卻住進億元豪宅？吳靜怡嗆：裝成蘇乞兒
據《鏡報》報導，民眾黨主席黃國昌一家在一年多前搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段的億元豪宅，該豪宅近70坪、管理費逾1.3萬元，多為金字塔頂端人士居住。時事評論員吳靜怡狠酸，民眾黨的最大破綻是偽裝成蘇乞兒，不斷跟小草、小蔥乞討。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 117
今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到
生活中心／楊佩怡報導今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。民視 ・ 2 小時前 ・ 2
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 2
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 27
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 188
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 47 分鐘前 ・ 1
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 37