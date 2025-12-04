差距擴1.4萬票！一文看懂：宏國兩候選人親台親美 為何川普不愛另一人

編譯張渝萍／綜合報導

最新進度

宏都拉斯總統大選計票緩慢進行中，美國總統川普力挺的右派候選人阿斯夫拉落後對手的距離逐漸擴大，目前與領先的中間派候選人納斯拉亞差距14000多票。這兩名候選人皆為友台派，而位居第三的則是親中執政黨「自由重建黨」的蒙卡達。報導指出，因技術問題導致第四天計票進度持續被延遲。

另外，《經濟學人》也點出川普介入宏國大選的舉動引人側目，甚至還在選舉間赦免他支持政黨的前總統葉南德茲。葉南德茲在美遭調查，確認他與從宏國運毒至美的毒梟有關聯，而被判刑45年。

川普赦免葉南德茲的舉動，相比他對於證據不足情況下，死咬委國總統馬杜洛與毒梟有關的言行，顯得雙標，似乎完全出於個人喜好。

川普力挺的候選人阿斯夫拉，目前落後1.4萬票，位居第二。（圖／翻攝自X平台 @Saray_sandrac）

開票近8成 川普挺的落後1.4萬票

路透報導，截至周三（3日）宏都拉斯已完成79.97%開票，納斯拉亞獲40.27%選票、阿斯夫拉則獲39.68%，而居三的蒙卡達僅獲19.01%。

川普力挺的國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），從最開始周一開票結果領先515票，到周二被自由黨候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）超車，落後9000票，到周三差距更擴大，落後納斯拉亞14000票。

報導指，宏都拉斯的總統由單輪投票決定，得票最高者即獲勝，即使差距極小或未達絕對多數也一樣。

系統故障頻 開票緩慢

宏都拉斯周日（11/30）舉辦大選後，一直因系統故障問題導致總統票開票進度緩慢。像是周一開票，該國使用的快速計票系統漏點了20%選票，所以之後改以人工計票處理；周二開票時就可見情勢逆轉；周三開票再度出現系統故障，導致計票至今已二度停擺。選舉委員會歸咎於開票平台公司。

選舉委員會官員羅佩茲-歐索里歐（Cossette Lopez-Osorio）在 X 平台表示，周三的暫停是因為未經適當通知就進行系統維護，並稱此舉「不可原諒」。

儘管計票不斷發生問題，納斯拉亞仍保持信心，他在 X 上寫道：「不管怎樣，我們都會贏。」

歐盟、美洲國家組織以及宏都拉斯選舉當局的選舉觀察團呼籲，在最終計票完成前保持冷靜與耐心。

川普異常積極介入選戰

一直關注宏國選情的美國總統川普，選前就強勢力挺阿斯夫拉，選後還在未提供任何證據的情況下指控宏國選舉舞弊，更警告若真有這樣情況將會贏來慘痛後果。

美國華府的經濟與政策研究中心（CEPR）共同主任魏斯布羅特（Mark Weisbrot）表示，川普的評論與對阿斯夫拉競爭對手的指控無疑造成影響。

他說，如果阿斯夫拉未當選，川普威脅要削減資助，這「很可能造成宏都拉斯及其人民的經濟傷害」。

川普在拉丁美洲動作頻頻

川普積極介入宏都拉斯選情的舉動，已讓外界關注。《經濟學人》3日報導稱，不只在宏都拉斯，今年川普在拉丁美洲的動作頻頻，力挺他視為盟友的右翼政治人物，對於左翼政治人物則是毫不留情打壓。

像是他試圖以關稅和制裁手段，迫使巴西停止審判他的盟友、右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro），但未能成功；他也提供財務支援以穩定阿根廷披索，協助他的盟友、右派民粹主義總統米雷伊（Javier Milei）度過期中選舉；川普還命令摧毀五角大廈認定為毒品走私的船隻，位置在委內瑞拉與哥倫比亞海岸之外，並以武力威脅委內瑞拉左翼獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）。

川普赦免「涉毒總統」葉南德茲

報導指，川普的目標一向難以看清，但他最近介入小國宏都拉斯的行為，將這種模糊推向新高度。

在宏國選前四天，11月26日川普公開支持阿斯夫拉，稱兩人可以合作應對「毒品共產分子」。28日，川普又表示，若當選者不是阿斯夫拉，他將切斷美國對宏都拉斯的援助。

不僅如此，川普之後還赦免與阿斯夫拉同黨的前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández），這位前總統2024年因與毒梟共謀而在美國被判45年徒刑，但川普堅稱在他「查明」後，葉南德茲是被陷害的，是拜登政府的陰謀，更稱宏都拉斯人民希望他被釋放。葉南德茲已於12月2日獲釋。

這些舉動對選舉的影響仍不明朗。有些宏都拉斯人表示，他們支持阿斯夫拉，希望他能維持與美國的良好關係；另一些人則因葉南德茲被釋放，而決定不投給阿斯夫拉，因為葉南德茲曾將宏都拉斯變成毒梟國家。

報導指，與川普的說法相反，多數宏都拉斯人並不希望艾爾南德斯被釋放。

川普放話影響宏國政局

此外，之所以宏都拉斯計票緩慢，有一部分原因是該國山多地形，加上沒網路連線的偏鄉投票所票箱必須人力移交給軍方，再由軍方送到國家選舉委員會處理，導致延遲。

因此，這種計票延遲，在這個長期有選舉爭議歷史的國家，一直都有風險，因此川普在社群上的無證據指控，容易讓情況雪上加霜。

兩人都親台親美，為何川普不愛納斯拉亞

川普支持阿斯夫拉，應是因他對現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）領導的自由重建黨左翼政府一直很反感。川普也可能因納斯拉亞在2021年與自由重建黨聯手對抗國家黨，而對他心生厭惡。

儘管納斯拉亞一直明確親美，但川普仍把他和自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）都描繪成共產主義者。

儘管納斯拉亞一直明確親美，但川普仍把他和自由重建黨候選人蒙卡達都描繪成共產主義者。（圖／翻攝自X平台 @hondudiario）

此外，這次赦免似乎根植於某種共同受害者心態。被赦免的宏都拉斯前總統葉南德茲稱他和川普都受到「激進左派勢力」的政治迫害。

川普在毒品戰爭上的「雙標」舉動

川普赦免葉南德茲的舉動，讓川普在毒品戰爭上的態度顯得雙標。他一邊威脅涉嫌與毒梟有關，但尚未被證實的委國總統馬杜洛，一邊放走了在美國公開審判中被定罪的葉南德茲。

川普1日晚間正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲，葉南德茲2日已出獄。（圖／翻攝自X平台 @KobeissiLetter）

這項決定已激怒許多人。一位美國緝毒局官員稱川普行為「瘋狂」。美國國務院前官員羅伊格（Enrique Roig）說，葉南德茲「和 Netflix《毒梟》裡看到的那些毒梟頭目不相上下」。

在這場川普式的戲劇中，1100萬洪都拉斯人的需求幾乎沒受到關注，犯罪猖獗、經濟停滯、腐敗成風，這些急需改善的現況，川普絲毫不在意。

