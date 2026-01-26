差距破千萬 台人出國1894萬 外客僅來857萬

交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，創歷史新高。圖為桃園機場入境旅客等候提領行李。（本報資料照片）

交通部觀光署公布114年旅客出入境統計，去年高達1894萬餘人次出國，遠超過疫情前的1710萬餘人次，創歷史新高，推估全台旅客出國支出超過1兆元。另一方面，外國旅客來台仍不如預期，僅857萬餘人次，與出國旅客相差1036萬餘人次，觀光產值逆差7010億元。

去年台灣旅客出國達1894萬4436人次，最熱門的旅遊目的地不意外由日本奪下，高達673萬人次、占比35％，等於每3人出國就有1人是前往日本。第二名則為大陸，達323.7萬人次、占比17％；第三名為港澳地區，達219萬人次、占比11.5％；第四名為韓國，達183.5萬人次、占比9.6％。

來台旅客方面，最大市場同樣來自日本旅客，達148.3萬人次，其次為港澳131萬人次、韓國101.6萬人次、美國71.5萬人次、大陸63.7萬人次、菲律賓62.7萬人次。

根據觀光署113年的調查，國人平均每出國1趟會支出5萬5541元，推算去年全台旅客出國要花費1兆522億元；外籍旅客來台部分，去年為857萬4547人次，推算平均每人每趟消費1276美元，再乘以平均匯率32.1，總金額約3512億。也就是說，去年我國的觀光逆差，達到1036萬9889人次、約7010億元。

觀光署表示，114年出入境人次差距，主要受到匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬等影響，導致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大。

另，我國觀光市場自79年均為出境大於入境，國人出境對於國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

觀光署指出，為因應全球經濟情勢變動，規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，希望擴大國旅及國際旅客來台，包括重遊、參加會展、獎勵旅遊或演唱會等，借重其消費力，鼓勵延長停留、深入探索台灣，尤其透過大型活動帶動觀光外匯與產業鏈發展，提升國際市場能見度與競爭力。