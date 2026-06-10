差點又TACO！阿帕契被擊落川普本說 :「沒啥大不了」 被這2人逼出「開戰令」

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根據《華爾街郵報》的獨家內幕報導，美國總統川普起初對報復伊朗顯得相當意願低落，甚至試圖淡化事件；然而，在白宮簡報會上聽取國防部長與美軍最高將領的強烈建議後，川普最終改變心意，全面批准了對伊朗的軍事行動。 圖：翻攝自 X @DavidProwess_

[Newtalk新聞] 針對美軍阿帕契直升機在阿曼海岸遭伊朗無人機擊落事件，美國白宮與軍方上演了一場關鍵的決策轉折。根據《華爾街郵報》的獨家內幕報導，美國總統川普起初對報復伊朗顯得相當意願低落，甚至試圖淡化事件；然而，在白宮簡報會上聽取國防部長與美軍最高將領的強烈建議後，川普最終改變心意，全面批准了對伊朗的軍事行動。

根據《華爾街郵報》引述美方官員的說法，在直升機遭到擊落的當天，川普原本認為美國「不需要」對伊朗進行軍事報復。在隨後與《華爾街郵報》的通話中，川普還多次試圖降低事件的敏感度，聲稱這「沒什麼大不了」（wasn't a big deal），並特別強調美軍飛行員並未受到重傷，展現出不願擴大中東衝突的態度。

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針對美軍阿帕契直升機在阿曼海岸遭伊朗無人機擊落事件，美國白宮與軍方上演了一場關鍵的決策轉折。 圖：翻攝自 @Aurora107E X 帳號

然而，這場「冷處理」的方針隨後在白宮的一場關鍵簡報會上發生了劇烈逆轉。報導指出，美國國防部長海格塞斯與參謀長聯席會議主席丹·凱恩上將（Gen. Dan Caine）向川普出示了關於伊朗「沙赫德」無人機襲擊美軍直升機的最新情報，並基於國家安全與嚇阻效果，向川普強烈建議必須作出軍事回應。

在兩位軍方核心高層的極力勸說下，川普被說服並隨即改變立場，先是在其社群平台 Truth Social 上公開宣稱美軍「必須」回應，隨後正式簽署命令，批准對伊朗軍事設施展開自衛性反擊。

據美軍中央司令部最新消息，美軍已於昨日完成對伊朗的這輪自衛性打擊。隨後伊朗雖向美軍駐紮的約旦空軍基地區域發射多枚飛彈報復，但已遭約旦軍方全數攔截。

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