差點嚇死人！安俊朋闖餐廳客人面露驚恐 才驚覺自己「半張臉鬼妝沒卸」

《啵me之我的青春住了鬼》演員安俊朋（右）、陳昱廷很高興能再度回到拍攝地，顏瑀晴則表示希望未來也有機會參與在基隆取景的作品。風暴國際提供

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》上週全台上映，監製蔡意欽於24日率領演員安俊朋、陳昱廷與顏瑀晴，回到重要拍攝地舉辦基隆首映場。安俊朋在現場分享一段逗趣的「驚魂記」，透露某次拍完鬼屋戲後為了趕回台北避開塞車，臉上只卸了一半的驚悚鬼妝就上路，沒想到中途下車去餐廳詢問時，現場所有人都用「極度驚恐」的眼神盯著他，才想到自己頂著半張鬼臉，讓他哭笑不得。

李雪在電影中的鬼屋橋段主動要求「下腰」化身「大法師版貞子」，不只驚呆觀眾，連工作人員都印象深刻。李雪笑說：「下腰是我自己要求的，覺得效果一定會很好，還好身體還挺得住！」

然而拍鬼片似乎也招來靈異感應，陳昱廷坦言曾發生難以解釋的狀況，李雪在下戲後與大家聚會，隔天竟然莫名大病一場，最後去廟裡走走才康復，讓李雪無奈笑稱可能是自己犯太歲，「民間習俗真的不得不信。」

體感0度穿薄紗硬撐！陳昱廷冷到崩潰

談到在基隆拍攝的艱辛，陳昱廷回憶在正濱漁港港邊拍攝時海風強勁，雖然景色優美，但體感溫度大約只有0度。由於戲中角色服裝設計極其貼身，連想藏個暖暖包的空間都沒有，大家只能聚在室內玩遊戲取暖。幸好基隆美食「豆干包」成為拍片之餘最大的慰藉，讓她至今仍印象深刻。

而曾拿下選拔冠軍的影壇新人顏瑀晴，在片中飾演初孟軒的前女友，雖然看似現實的「壞女人」，但她對角色有著深層見解，認為只是把對未來的焦慮錯放在另一半身上。

李雪在《啵me之我的青春住了鬼》中要挑戰歌仔戲曲舞步與動作。風暴國際提供

影壇新人顏瑀晴曝「疏離」初孟軒內幕

為了精準呈現那種放不下卻又不得不疏離的情緒，顏瑀晴透露在戲外刻意與初孟軒保持距離，不特別培養感情，讓鏡頭前的冰冷感更顯自然。雖然她在基隆沒有拍攝戲份，但私下對基隆忘憂谷的海洋美景情有獨鍾，更私心許願：「如果有機會的話，希望未來可以來基隆拍一個青春愛情故事！」

基隆市政府處長陳瑋也出席力挺，盛讚電影將舊正濱漁會大樓、要塞司令部等具歷史記憶的場景，拍出獨有的港都生命力。。



