差點因小失大 中正一警聯手行員攔阻912萬投資詐騙

圖說：臺北市中正第一分局博愛路派出所警員張晉鳴。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局博愛路派出所警員張晉鳴，日前擔服巡邏勤務時，接獲永豐銀行城中分行行員報案稱有民眾疑似遭詐騙需要關懷提問，需要警方到場協助。

經了解，本案係盧姓民眾表示其公司需增資，欲匯款新臺幣912萬元整，張員察覺有異，委婉請民眾說明公司之名稱並提供相關公司證明等相關資料，惟盧民面對警方詢問支支吾吾，僅表示自身為公司股東，並提供對方所給予之公司證明，證明其為股東之一，然經警方查證，實際公司登記並未登記該民眾為公司合夥人，且匯款帳戶也非公司戶，顯為詐團提供假資料以騙取盧民之信任，張員故勸導其類型為「假投資真詐財」之詐騙手法，勿聽信詐騙集團指示操作，盧民始驚覺遇到詐騙集團，遂取消匯款即自行離去。

中正第一分局呼籲，投資詐騙猖獗，手法話術多變民眾千萬別貪心，投資理財有賺有賠，不可能有穩賺的投資，並且應尋求銀行正當管道，以免遭不肖人士利用欺騙。