「差點在必勝客跨年」民眾訂餐等2~4小時全氣炸！消保官：可請求賠償

記者李育道／台北報導

今年北部跨年夜濕冷，許多民眾選擇在家聚餐跨年，不少人提前透過App或門市預訂必勝客披薩與餐點；然而昨（31）日晚間起，陸續有消費者在Threads等社群平台表示，即便已事先選定取餐時段，在門市現場仍得等候2至4小時，甚至有人無奈直呼「差點在必勝客門口跨年」，引發討論。

有網友指出，晚間8點抵達門市，卻發現店家仍在叫號「下午4點」的訂單，且即便想取消訂單，現場仍需再排隊等待；從網友拍攝畫面可見，門市外擠滿人潮，粗估至少20多人在低溫與濕冷天氣下排隊等候。另有民眾表示，原訂7時50分取餐，最終直到10時才拿到披薩，苦笑稱「差點以為要在必勝客跨年」。



另有民眾稱，他3天前便完成預訂，原訂晚間7時45分取餐，結果拖至晚間9時30分才取到，且餐點已冷掉，但現場仍不允許退單，引發更多不滿「三重三和店昨晚一樣爆炸」。不過，也有部分網友分享，所前往的門市能準時或接近時段取餐，顯見不同門市之間狀況仍有落差。

廣告 廣告

對於相關爭議，台北市主任消保官林傳健表示，依據消費者保護法相關規定，企業經營者販售商品，除應符合合理期待之安全性外，廣告、標示與資訊揭露亦不得有不實、誤導或隱匿情形，並應於契約成立後確實履行。若業者於線上訂購系統提供取件時段供消費者選擇並完成預訂，即可視為業者已承諾接單；倘若未於約定時間提供商品，已屬民法上之「給付遲延」。在此情形下，消費者除得請求業者持續履約外，亦得依個案情形主張解除契約，或就因遲延所受之損害提出賠償請求。

林傳健也指出，跨年、節慶等重大時點，訂單量通常明顯增加，業者仍應審慎評估自身履約能力與出餐量能，再決定接單規模，以免影響消費者權益並損及自身商譽。他並提醒，若後續確生消費糾紛，民眾可向各縣市政府提出申訴，由消保機關依法協助處理。

對此，必勝客回應，感謝所有消費者對必勝客美味比薩的支持。該筆訂單問題乃因跨年期間、大量訂單瞬間湧入，門市同仁忙碌而導致的疏失，造成消費者不便，深感抱歉。必勝客已與顧客聯繫並提供後續服務，未來更將持續優化出餐流程。消費者如有任何問題，歡迎於上班時間來電客服專線0800-231-927、02-2171-1752，必勝客將竭誠為您服務。

更多三立新聞網報導

余家昶悼念牆「2日中午起停止留言獻花」北捷做成590張卡片送往告別式

去韓國玩注意！超多台人「吃1類美食」吐瀉中毒 他醫藥費慘噴3.4萬台幣

2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」 觀望賞車人潮占大宗

獨家／邁巴赫剛下訂又現身車展！「吊車大王」曝尋車內幕 一張卡就刷了

