差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊），「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑」。據《三立新聞》報導，有消息人士指出，范姜彥豐本來打算在17日金鐘獎當天進行毀滅式爆料，是因粿粿私下溝通才打消念頭。
王子以《來吧！哪裡怕》入圍本屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，並在17日頒獎典禮當天拿下獎座。在范姜彥豐昨天的毀滅式爆料後，王子隨後發聲道歉，坦承跟粿粿「超過了朋友間應有的界線」，但王子也強調「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀」。
如今有「知情人士」跳出來爆料，指出范姜彥豐原本要在金鐘獎當天發難，是粿粿私下找他求情，不希望讓入圍金鐘獎的王子難看，范姜彥豐才心軟打消念頭。
而范姜彥豐昨天在爆料影片中，也直接對王子開嗆：「你破壞了我的家庭，至今仍與我的太太保持聯繫。做出這樣的事情，你居然還能心安理得地打扮光鮮亮麗、走紅毯、上台領獎這就是你所謂『以人品自居、愛惜羽毛』嗎？真的好可笑，我居然曾把這種人當作真心朋友。」
