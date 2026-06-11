差點強渡關山！提「縮短羈押時間」挨批 翁曉玲喊：我理念跟賴清德一樣

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記者楊士誼／台北報導

藍白提出刑事訴訟法修正案，包括刪除「串證／串供」作為羈押理由、羈押時間縮短為一個月、檢方不得夜間偵訊等，挨批是「柯文哲條款」。立院今（11）日逐條審查修法，上午就翁曉玲提案的「羈押時間縮短為一個月」審議，綠營則質疑翁曉玲提案帶有政治目的，翁則強調自己理念跟賴總統一樣，絕非為了個案而提案。而藍白立委更一度要將修法送出委員會，在綠營強烈質疑下，最後宣布下午一點半繼續討論。

法務部次長黃謀信表示，羈押需要透過嚴密司法機制保障，跟羈押長短不是必然關係，他指出，不同於日本一次羈押十天，但可以根據犯行次數多次羈押，如車手提領二十次款項，台灣最多羈押四個月，日本則可以分二十次羈押，形同羈押兩百天，這並非台灣羈押時間過長而是數字計算問題，且目前羈押超過八成毒品、詐欺甚至殺人案。

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主持會議的翁曉玲稱，法務部不需情緒勒索，但許多案件情節輕微卻被羈押，是希望檢方不要透過押人取供辦案。民進黨立委莊瑞雄則指出，提案有政治性，檢方聲押後法院也不會每次都接受，仍要透過羈押庭審查，且一百萬件的刑案中真正准許羈押的案件為8924件，低於1％，檢方不會吃飽太閒看到人就關。莊瑞雄指出，近期彰化毒駕造成派出所長雙腿骨折，法官卻讓人犯無保請回，引起社會譁然，不應忘記司法是為了人民而非少數的政治案件存在。

民眾黨團總召陳清龍則說，黨團沒提案將羈押時間縮短，若大家意見不同，該案是否保留？翁曉玲則澄清，自己絕不是政治性提案，只是覺得羈押制度太寬鬆，「我的理念跟賴清德總統一樣！他在97年就提了一樣的法案，甚至認為羈押期限要縮短成十天」，她強調很多民眾認為檢調押人取供、司法不受信任，自己絕不是因為某個政治人物而量身打造修法，也建議法案保留送協商。

民進黨立委張雅琳隨即質疑，為何不召開公聽會進行討論，而是讓有爭議的法案保留送協商？民進黨立委沈發惠則建議，該案應保留到下次會議繼續審查，不要送協商，送協商就出委員會了。翁曉玲則裁示第108條保留，宣告到一半時莊瑞雄則建議，本案爭議極大，應該開公聽會聽取法界意見。翁曉玲則堅持保留，在場綠營立委紛紛質疑，保留究竟是保留協商還是擇期再審？綠委們更直言藍白是強渡關山，且各界都有意見，討論不應帶有政治性。

沈發惠更直言，這案就讓大家表決，讓民眾看看誰支持修法，縱放毒駕，否則有爭議就擇期續審，現在出公聽會，委員會就沒案子了，隨後翁曉玲在張雅琳建議下裁示休息五分鐘，休息結束後翁曉玲則表示，下午一點半再行開會。

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