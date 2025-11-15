差點慘賠！阿Ken坦承投資「這檔」被套牢5年 見奇蹟翻紅嗨喊：它漲回來了

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

綜藝節目《11點熱吵店》13日的主題是投資，而代班主持人阿Ken分享了自己投資波音（BA）股票的經驗，表示自己曾被套牢長達5年的時間，不過最後成功翻紅，引發現場歡呼。

阿Ken在節目上分享了自己投資波音股票的經驗。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YT）

阿Ken坦承，當初在疫情期間看到航空題材股都下跌，就決定投入一點買進波音的股票，「我就花一點點，也不多！」不過他後來仔細想想也不理解自己的作法，「結果後來就想說奇怪，怎麼會買波音」，沒想到此後，該公司發生許多爭議和狀況，導致股價一路向下，然而令人意外的是，經歷了5年到現在，股票奇蹟似地翻紅，令他直呼「它漲回來了！」

波音（BA）週五（14日）收194.52美元，小跌0.03%。

