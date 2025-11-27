差點成民眾黨不分區立委！中配徐春鶯涉非法吸金 遭聲押禁見

曾被列入民眾黨不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，涉嫌非法吸金遭檢方聲押。（本刊資料照）

曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法等罪嫌，於今（27日）向法院聲請羈押禁見。新北地院目前正在開庭審理，檢方強調因尚未裁定，細節不便說明。

徐春鶯多年來以新住民團體理事長身分活躍，她曾因中配背景及政治言論引發社會討論。2023年民眾黨原考量將她列入不分區立委名單，但中配身分及相關爭議遭外界質疑後，最終未列入。其後她在選前之夜上台發言，批評外界「霸凌」並稱自己遭政治攻擊，再度掀起風波。

僅「掛名」監察人？

檢調指出，徐春鶯於2017年擔任天擎生技公司的監察人，而該公司多年來遭控以假增資、真賣股的方式吸金，金額達1.6億元。徐春鶯曾辯稱，她僅是「幫朋友掛名」，並不了解公司運作，不過檢方仍認為她涉案重大，在26日指揮調查局搜索、約談後，於今日凌晨聲押禁見。

天擎生技當年聲稱掌握提煉紫杉醇的關鍵技術，吸引民眾投資，但檢方偵辦後認定其增資不實，疑似構成吸金行為，於今日凌晨向法院聲請羈押禁見，目前新北地院正在召開羈押庭。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

