差點撞上北捷血案！吳淡如北車接女兒「路線時間全重疊」嚇壞：捏把冷汗

娛樂中心／蕭翰弦報導

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店昨（19日）晚間無差別砍人事件，造成4死11傷的不幸，事發當晚，知名作家、主持人吳淡如正巧前往台北車站接女兒返家，事後得知案發地點與時間點與自己行程高度重疊，讓她心有餘悸，直呼「捏了一把冷汗」。

吳淡如在社群平台發文透露，女兒當天放學後搭乘高鐵回到台北，自己如常前往北車接人，所幸母女已平安會合，否則後果實在不敢想像。她在貼文中提到，有朋友即時傳來現場畫面，地點正是平日再熟悉不過的大馬路，嫌犯行徑相當囂張，甚至一度讓路人誤以為只是突發狀況而停下圍觀，未能第一時間察覺危險、迅速遠離，這一點讓她感到格外不安。

吳淡如昨晚到北車接女兒的時間與地點高度重疊。（圖／翻攝畫面）

她也提到，聽聞仍有多名傷者在醫院搶救中，內心相當沉重，並誠心為傷者祈禱。稍晚，吳淡如再度分享心情，表示女兒已安全回到家中，坐在餐桌前吃著她親手準備的晚餐。她感慨指出，孩子能夠平安放學、順利回家，看似平凡，卻是每一位母親最基本、也最卑微的願望。

她也坦言，返家後與孩子討論這起事件時，更深刻感受到教育的重要性。吳淡如認為，父母不該讓孩子以為世界永遠安全無虞，而是應在適當時機，引導他們理解社會中真實存在的風險與不確定性。她語重心長地表示，學會辨識危險、正視現實，是成長過程中無法迴避的一課，也提醒大家，平安從來不是理所當然。

