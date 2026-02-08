差點撞上旅客！ 轎車無減速直衝底特律機場

美國底特律都會韋恩縣機場發生一起汽車衝撞意外。（示意圖／Pexels）





上（1）月24日，美國底特律都會韋恩縣機場發生一起汽車衝撞意外，造成6人受傷。近期公布最新的監視器畫面，當時清楚拍下轎車撞入機場航站的瞬間。車輛衝破機場入口後，直闖櫃檯區域，現場民眾嚇得驚慌逃竄。

在人來人往的機場大廳內，左側突然出現一道刺眼車燈，一輛深色名牌轎車撞破玻璃，直接衝進航站樓，差點撞上旅客。現場旅客驚慌閃避，這台車則一路衝向達美航空的出發櫃檯。

這起驚險撞車事件，發生在美國密西根州底特律機場主要的麥納馬拉航廈。一名身穿底特律雄獅黑色球衣的男子，駕車時毫無減速，直接衝破航廈入口玻璃門。

廣告 廣告

目擊者指出，車輛停下後男子立刻下車、舉起雙手，且神情恍惚語無倫次。美國記者：「司機從車內走出後，對美國運輸安全管理局人員語無倫次地喊叫，隨即被警方帶走拘留，事件也引發外界質疑，為何車輛能如此輕易衝破大門闖入。」

所幸事發時，櫃檯前人數不多，現場6人接受初步治療，目前均無生命危險。當地警方也已經啟動，全面進行安全檢查，避免類似事件再發生。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

美國廚師突脫光一頭栽進油鍋！燒燙傷慘死 顧客全嚇壞

美下最後通牒？國防部：美提3項軍售效期至3/15

美股大反攻！道瓊狂噴逾1200點 首度站上5萬點

