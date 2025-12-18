差點撞機！國泰航空誤闖跑道 空管化險為夷「結局曝光」

記者簡浩正／綜合報導

國泰航空。（圖／資料照）

千鈞一髮！國泰航空一架客機，昨日在菲律賓馬尼拉國際機場（代碼MNL）準備飛返香港時，疑似誤闖跑道。同時有另一班國泰客機準備降落，所幸機場人員及時發現，而降落的客機及時復飛，誤闖跑道的客機即時停下，幸未釀成嚴重事故。事件中無人受傷。

據悉，事發在昨日傍晚6時許，航班編號CX918的國泰客機，事發時準備由馬尼拉國際機場準備前往香港，在滑行階段疑似未依既定動線行進，進入跑道範圍；幾乎同一時間，另一架由香港飛抵馬尼拉的CX903國泰客機已獲准使用該跑道降落，情況一度十分緊張。

根據航班追蹤網站與空管通話紀錄顯示，返港的CX918航班在空管指示下滑行至跑道前等待，但過程中進一步進入跑道區域。空管人員隨即察覺異常，迅速下令正準備降落的CX903航班執行復飛，並要求CX918立即停止動作。

經翻查flightradar24的資料，CX903的高度計顯示曾經為0呎，對地速度為146節，並已大致通過了著陸區，不排除客機機輪早已接觸跑道地面，受空管指令後再觸地重飛。

在跑道清空後，CX918依照新指示調整方向，重新排列起飛程序，最終順利起飛返回香港；CX903則在空中等待約15分鐘後，再次獲准降落並安全抵達馬尼拉，全程未有任何人員受傷或機體受損。國泰航空回覆時表示：「已得悉這一事件，並正在進行調查以確定事件的具體細節。」

