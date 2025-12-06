差點氣哭！她點「焙茶拿鐵」 全家店員刁難不賣：那個字不唸焙

全家超商店員因為自己不懂「焙茶」的唸法，一開始說不賣商品給客人。示意圖／攝影陳儷文

一名女網友日前到一間全家便利超商，點了一杯「焙茶拿鐵」，但是店員卻堅持：「我們沒有焙茶拿鐵」！原來是女網友和店員對於「焙茶」的唸法不同，店員還一直糾正女網友的讀音，讓深信自己唸法才是正確的女網友差點在超商被氣哭。

女網友在Threads上發文說，那天自己走進全家超商，跟店員說：「我要一杯ㄅㄟˋ茶拿鐵。」店員回她：「我們沒有ㄅㄟˋ茶拿鐵，只有ㄆㄟˊ茶拿鐵。」女網友好心提醒店員：「那個字唸ㄅㄟˋ。」店員很堅持的說：「沒有，是ㄆㄟˊ茶，妳不說ㄆㄟˊ茶拿鐵我不能賣妳，我們沒有ㄅㄟˋ茶拿鐵這種東西。」

女網友說，因為自己身後還有其他人在排隊，所以自己就妥協了，跟店員說：「好，那給我一杯ㄆㄟˊ茶拿鐵。」然後店員還一邊做飲料一邊大聲的說：「是唸ㄆㄟˊ茶，妳要確定，不然到時候買錯東西！」

女網友說自己當下真的快要瘋了，「我不是沒機會說出正確的讀音，是不說錯的喝不到ㄝ，然後還要被訓話錯誤讀音！真的瘋了，還是我現在走回去給他看字典？」

「焙茶」的正確唸法。圖／教育部字典

實際查閱教育部字典，「焙茶」的注音是唸做「ㄅㄟˋ ㄔㄚˊ」，意思是「用火烘製茶葉」。原PO的唸法沒有錯，反而是店員錯了，而且店員還一直糾正原PO，也難怪原PO會說「差點被氣哭」。原PO說，整件事最讓人介意的是他說話的方式，沒有人應該被另一個人這樣對待，「更過分的是店員當下有權力決定我能不能買到那杯焙茶拿鐵，我買不到不是因為我做錯任何事，而是因為我沒有『照著店員想要的做』」。

網友看後紛紛留言回應「這絕對不是妳的問題」、「希望妳快快忘記這個爛人，別讓他影響妳的心情太久」、「這個直接客訴了吧！沒學好還想糾正人」、「你各位還有蓓蕾的蓓，不要再念ㄆㄟˊ了」、「妳永遠吵不贏自認滿腦子是正確答案的人」、「遇到這種惡質店員，替妳感到難過」、「平常客人點餐唸錯（ㄆㄟˊ），為了避免客人感到尷尬，在複誦的時候也會跟著念ㄆㄟˊ」、「叫他少廢話，知道客人要買什麼就好，想教中文就去當老師不要浪費客人時間」、「他既然這麼故意真的超值得客訴，讓他知道是該死的ㄅㄟˋ茶！」



