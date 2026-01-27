差點沒命！張鈞甯新人遇險「赴機場出車禍」 拍戲又遭真冰桶砸頭險破相

張鈞甯帶著旗下新人侯詠薰出席電影《匿殺》記者會。劉耀勻攝

導演柯汶利、張鈞甯與她旗下新人侯詠薰今（27日）為《匿殺》出席記者會，侯詠薰首度躍上大銀幕，不僅要挑戰武打，還得在8度低溫下挑戰深潛。她坦言自己原本只會簡單游泳，為了劇本特訓3次就直接下水，雖然第一天拍水戲經驗值飆升，但心理壓力極大。

張鈞甯爆料，侯詠薰昨天為趕回台灣記者會，在前往機場的路上出車禍，險些無法趕回台灣。一場侯詠薰要被冰桶砸頭的戲，拍攝時雖然安排糖玻璃，但試戲時竟意外被真的冰桶砸頭。

老闆盯場很安心 前輩黃曉明傳授入戲密碼

老闆張鈞甯第一時間緊張地拿冰塊為她冰敷救援，侯詠薰感性表示，雖然老闆在現場難免緊張，但「老闆盯場反而更安心」，同時前輩黃曉明也給她建議，讓她想著自己心裡真的很委屈，讓她那場戲一次過關。張鈞甯也說，黃曉明也傳授動作戲是有一個節奏感，讓他跟黃曉明的對打戲拍起來更緊張刺激。

廣告 廣告

侯詠薰跟老闆張鈞甯一起拍攝電影《匿殺》，笑說有老闆在場安心許多。劉耀勻攝

慶功組合已選好 破3億請雞排＋奶茶

除了動作戲，片中賽博龐克的視覺風格也讓影迷期待。柯汶利直言，這次在犯罪懸疑的賽道上做了許多創新設計，包括「地上城」與「地下城」的對立。提到票房承諾，兩人笑說若台灣票房破3億，絕對會大方請大家吃雞排配珍珠奶茶，「胖老爹」與「珍奶」組合已預備好。

《匿殺》預計將2月13日過年檔期上映，提到過年計畫，柯汶利計畫回檳城陪家人，也大方表示會包大紅包給辛苦工作的張鈞甯與劇組，讓張鈞甯笑說：「這下子我也得回包紅包給你了！」而張鈞甯與侯詠薰過年都得在不同劇組趕拍新片，兩人會在同一個城市不同劇組拍戲，希望到時候拍攝順利能爭取幾天假期回來。



回到原文

更多鏡報報導

演女打仔狂問「我帥嗎？」！張鈞甯體脂降到 13 慘留後遺症 下床要「用手搬腿」

抖音神曲女歌手閃婚1週突然變後媽！富二代尪醜聞連環爆 出軌、約砲認了「有私生子」

馮提莫抗癌復發秀出割喉保命印記！ 老天「贈我彎彎一道疤」正能量惹哭網

2026年最新流行語！老公大便太久...她嗆「霍諾德爬完101了」網友笑翻