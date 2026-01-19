差點漏財！她設定「電信費歸戶」秒中獎500元 網驚：錯過全世界

一名網友近期將手機電信歸戶，意外發現自己中獎500元。（示意圖／黃耀徵攝）

近期不少民眾因未完成電子發票載具歸戶設定，白白錯失中獎機會，就有一名網友分享，自己臨時想起電信帳單未歸戶，趕緊補設定後，竟意外中了500元。文章一出，許多人也開始檢查自己是否「漏財」，並感謝原PO「歸戶了，謝謝提醒」。

這名網友在Threads發文表示，她是台灣大哥大的用戶，最近她突然想起手機電信費都是透過LINE Pay繳款，打算嘗試載具歸戶，沒想到意外中了500元，讓她忍不住驚呼，「手機電信也要記得歸戶！我剛剛去查，好險還來得及。」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「歸戶了，謝謝提醒」、「我昨天才歸戶，才看到很多自己真的很多發票沒有歸戶，錯過了全世界的感覺」、「每個電信都可以歸戶載具，只要你有繳費完就有發票」、「我都是信用卡繳費，，所以只要綁信用卡就好了」、「沒歸戶中獎也會通知（email+簡訊），我中過路過」、「電信費中獎都會傳簡訊通知用戶，不用緊張」。

也有人提醒，電信每期載具號碼都不同，每一期都要歸戶，否則下一期同樣不會顯示在手機條碼底下，雖然沒歸戶的電信仍會寄通知中獎，還是建議直接綁手機條碼在官網，讓發票進去手機條碼，而非進到電信載具。

以下為台灣3大電信歸戶方法，供民眾參考：

1、中華電信：

打開「中華電信電子發票系統網站」→右上角點選歸戶→登入會員帳號→點擊「電信帳單雲端發票登錄共通性載具/捐贈」→選擇「手機條碼」並輸入條碼後即完成設定。

2、台灣大哥大：

到台哥大官網登入帳號→進入「我的帳戶」→「帳單」→點選「電子發票/載具」或「電信發票載具設定」→選擇「歸戶/捐贈設定」輸入手機條碼後「全部儲存」。

3、遠傳電信：

開啟遠傳官網→點選「個人服務」→「帳單／繳費」→「電子發票載具歸戶設定」→進到「電信電子發票設定」→點選「電信發票設定」→選擇「設定捐贈/歸戶」→輸入手機條碼並點擊「確定變更」。

