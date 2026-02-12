差點無法過年！婆婆拿到簽證 馬克太太致謝

▲（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀於，日前透露她帶英國婆婆返台過年，不料婆婆持有的"British subject"（英籍人士，直譯為英國臣民）護照不具免簽入境資格，差點被遣返。好在在外交部與駐外館處的幫忙下，官芷發文表示「終於！婆婆拿到簽證了，非常感謝所有人的幫忙。」

雖然英國護照來台灣免簽，馬克太太前一天發文表示，由於婆婆護照屬於"British subject"（直譯為英國臣民）類型，在法規上不適用一般英國公民的免簽規定，必須補辦簽證才能入境，外交部官網也沒註明此類，連第一線的移民署人員也沒見過這種護照。稍早馬克太太宣布好消息，證實婆婆已順利拿到簽證，並對北中南各界及外交部的熱心協助表達謝意。

馬克太太特別提到，英國在台辦事處也都連夜協助證明婆婆的公民權益，並解釋相關歷史脈絡，雖然過程波折，但她認為這是一場「開眼界」的經驗，深入了解了這本特殊護照背後的歷史痕跡，更笑稱自己因禍得福成了「台灣好媳婦」，安撫了因護照而感到內疚的婆婆。儘管原本計畫前往的西螺夜市行程，因抵台時間延誤而取消，但馬克太太表示，明天將帶婆婆參加一年一度的澎湃尾牙，希望南台灣的熱情能讓婆婆驚豔。



