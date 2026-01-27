差點看不到霍諾德登101 賈永婕揭「想過取消」內幕

賈永婕揭露霍諾德赤手登頂101的背後內幕。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）於25日（週日）完成徒手攀登台北101，加上Netflix 全球直播放送，節目在各國引發熱烈關注。不過，台北101董事長賈永婕透露，其實在前一天下午，團隊曾緊急開會，討論是否取消活動，因25日清晨可能降雨，必須立刻做出決定。她隨即致電給２人協調，也順利獲得支持。賈永婕坦言，自己原本已做好最壞打算，沒想到隔天天亮後天公作美，活動得以依照計畫順利舉行。

各家預報都說會下雨！賈永婕不願放棄急想對策

霍諾德徒手攀登台北101原訂於24日上午展開，但當天台北降雨，無法符合安全條件，活動因此順延至週日。賈永婕在臉書透露，實際上延至週日後天氣依然充滿變數。週六下午4時，製作團隊神情凝重地找上她，表示從5個專業氣象預測平台的資料來看，週日早上也可能下雨。她檢視手中資料後也發現，天氣確實不穩定，即便只是凌晨降雨、天亮後雨停，但只要大樓表面仍潮濕，就無法達到攀登的安全標準。

而這場活動申請與規劃僅限於週六、週日兩天，若再延至週一上班日，勢必影響大量通勤與民眾動線。賈永婕表示，依合約其實可選擇取消，但她無法在最後一刻放棄：「還沒開始就放棄，真的比龜孫子還要鳥。」

賈永婕急 call 蔣萬安、陳世凱 事前設想最壞狀況

因為時間緊迫，她必須決定活動究竟取消或延期，於是先致電台北市長蔣萬安，獲得對活動的高度支持，並立刻協助包括交通管制與警力支援等各項資源；接著她再聯絡交通部長陳世凱，請求多開放一天空拍攝影航權，同樣獲得支持。她也對打擾大家的週末感到抱歉，但所有人仍義無反顧地協助，連101內部動線都必須全面重新規劃，團隊隨即召開主管緊急會議，推演各種可能狀況。



賈永婕表示那天她站在60樓，看著窗外下著雨的天空「心裡的煎熬，比天氣還濕。」，睡前她告訴自己，若活動仍需延期，她一定會親自向媒體與等待的民眾說明，也會向週一可能受影響的上班族交代清楚。

天亮見真章 賈永婕：101沒花錢但花了101%的力氣

週日清晨6點起床時，天色尚未明朗，她仍在思考該如何向外界說明，不過隨著天空逐漸亮起，她突然覺得不必再預想說法了，「因為常騎車的人，真的會知道天氣的感覺。」



當天上午7點整，安全檢查正式通過，確認可進行攀登。賈永婕也特別點名感謝，包括台北市政府、交通部、民航局與警察局，也不忘感謝行天宮、松山慈惠堂等配合單位，另外還有，信義區土地公，以及天公與諸佛菩薩，並提到祈福儀式中引發話題的「神奇鳳梨」。賈永婕強調，這次活動台北101「一毛錢都沒花，但花了101%的力氣，真的、真的很辛苦！」

