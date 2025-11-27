差點被納入民眾黨不分區！中配徐春鶯涉反滲透法、詐欺等罪遭羈押禁見

台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

2023年原本曾一度被民眾黨納入不分區立委名單、最後引發爭議未入列的中國籍配偶徐春鶯涉犯詐欺等案，遭新北地檢署昨指揮調查局台中市調查處搜索約談，訊後被聲請羈押禁見，新北地院今（27日）稍早裁定徐涉違反銀行法、刑法詐欺、反滲透法等罪嫌，裁定羈押禁見。

新北地院訊問並參酌檢察官所提出的相關事證，認徐春鶯涉違反銀行法第125條、刑法詐欺等罪、反滲透法第4條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

出生於中國上海的徐春鶯， 1993年嫁至台灣，2000年取得中華民國身分證。她曾任台灣新住民發展協會理事長、國民黨新住民工作委員會委員等，活躍於兩岸，並積極參與、推動中配在台權益相關事務。徐2023年原本傳出被列入民眾黨不分區立委的名單，但引發外界質疑過去有促統言論、雙重國籍等諸多爭議，她最後婉拒被納入民眾黨不分區。

此外，徐春鶯2017年曾捲入天擎生技吸金案，該公司遭控以假增資、真賣股等方式，對外宣稱有提煉抗癌物質「紫杉醇」關鍵技術，涉非法吸金1.6億元，而徐當時在該公司擔任監察人，但駁斥稱自己僅是幫朋友掛名，為實際參與經營。

