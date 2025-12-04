差點被詐騙！他用ChatGPT反將一軍 對方嚇到當場求饒

國際中心／游舒婷報導

現在詐騙猖獗，不過也越來越多人識破詐騙手法，一名國外網友就靈機一動，利用ChatGPT反將詐騙集團一軍，精彩的攻防戰引起網友熱議。

國外網友遇到詐騙，用ChatGPT反將他一軍。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國外論壇「Reddit」上有一名擔任工程師的網友表示，自己在網路上遇到臉書詐騙，對方假借他學長的名義，稱因為要調職出售家具與家電，向他詢問電話號碼。他一看不對，馬上打電話跟學長確認，結果就確認是詐騙，這名網友並沒有馬上拆穿對方，而是決定展開一段科技攻防。

該名網友先進一步了解他的詐騙模式，並想辦法蒐集證據，他假裝自己先上當，以「付款遇到技術問題」為由拖延別人時間，後來他透過ChatGPT製作了一個網頁回傳給對方，對方點進去後馬上被揪出手機資訊，甚至還被拍到照片，網友馬上把照片回傳，對方看到，嚇到馬上打電話向網友求饒，甚至表示「以後不會再從事詐騙。」

這件事件引起網友關注，也再度凸顯詐騙風險，專家就再三提醒，面對社群平台的陌生訊息，一定要保持高度戒心，以免掉落陷阱。

