差點被詐騙！游淑慧急通報…看網頁傻了：數發部經費不是很多？

國內詐騙猖獗，國民黨台北市議員游淑慧透露，連她都差點被「假監理站的釣魚mail」騙，她收到後也隨即利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天還在核實中。游淑慧更無奈表示，數發部的這一個網頁，做得非常陽春，感覺就挺像詐騙網頁，但數發部經費不是很多？

游淑慧透露自己差點遭詐騙。（圖/資料照）

游淑慧昨日在臉書表示，自己收到一封假監理服務網mail，以假亂真到都差點被騙。游淑慧提醒，交通違規不會以電子郵件通知未繳，收到皆為詐騙，且收到任何要繳費的訊息記得停、看、查，先停一下思考，看清訊息內容， 如果有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過。

圖取自游淑慧臉書。

游淑慧今天（17日）在臉書發文表示，政府部門自己的官網都被冒用了，民眾通報後，應該立即就可以確認網站的真假。結果自己昨天利用數發部網路詐騙通報查詢網去通報，從昨天到今天還在核實中。

游淑慧強調，交通部監理服務網的網頁被偽造盜用，其實5分鐘可以確定的事實，不過自己懷疑有多少人知道這一個通報網站？還是提供大家數發部這一個管道，遇到可疑的網頁可以去數發部網路詐騙通報查詢網 查詢或通報。

游淑慧直言，但坦白說使用後發現數發部的這一個網頁，做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁。點進去居然都沒有任何官方介紹，而每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱，游淑慧最後感嘆，「花多少錢建置？花多少錢經營？政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙」。

