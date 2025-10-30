差點被闖關 雄檢指揮保三總隊成功攔截私運肉品及菸品
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
國內嚴密防疫非洲豬瘟，卻有非法集團走私菸品及肉品企圖闖關入境，高雄地檢署指揮保三總隊24日清晨在高雄港西南方海域一艘坦尚尼亞籍雜貨輪查獲走私香菸逾2000箱及大量未申報之冷凍雞肉、豬肉，7名涉案被告警詢後移送雄檢偵辦。
保三總隊接獲情資，某外籍雜貨輪，以載運「凍品」（冷凍貨物）為掩護，從事不法走私活動，於是報請高雄地檢署由檢察官陳志銘指揮偵辦，整合警政、財政、海巡、關務及防檢等跨單位力量，嚴密監控該輪動態。
24日清晨6時30分許，專案人員拂曉出擊，在高雄港西南方海域成功登檢涉案的坦尚尼亞籍雜貨輪，查獲雜貨輪載運逾133公噸冷凍肉類及107萬7000包來源不明菸品，市值逾4000萬元，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入國內，確保國人食用安全及農業生產環境。
雄檢指出，全案於接獲情資之第一時間，即由專案小組積極追查，並整合海巡、財政、警政、關務及防檢等跨單位力量，嚴密監控該貨輪動態，並在政府跨部門協力主動積極查緝下，有效防堵境外動物疫病及私菸傳入，確保國人食用安全及農業生產環境，展現政府守護國民健康及維護社會安全之決心。
照片來源：翻攝畫面
