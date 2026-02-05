差點要命！老翁吞發泡錠 氣管「瘋狂冒泡」呼吸道瞬間封死

一名老翁乾吞化痰發泡錠，險些送命。（示意圖，取自Pexels）

發泡錠是許多人補充營養或化痰的常見選擇，若未溶解就直接吞下，後果可能致命。一名72歲老翁因感冒不適，竟把「NAC化痰發泡錠」當一般藥丸乾吞，結果藥錠卡在氣管內開始發泡，短時間內造成呼吸道急劇狹窄、幾乎吸不到氣，緊急送往加護病房搶救才救回一命。

藥師洪正憲表示，患者送到急診時呼吸急促到每分鐘30多下，每次吸氣都伴隨明顯喘鳴聲，臉色發紫、意識恍惚。追問之下才得知，他把發泡錠沒有溶解就吞下肚，導致錠劑卡在氣管，在呼吸道內「開始冒泡」。

發泡錠卡住氣管會發生什麼事？

洪正憲解釋，發泡錠設計就是要在水中溶解並釋放作用成分；若卡在喉嚨或氣管，劇烈的發泡反應會直接刺激黏膜，引發快速腫脹，可能在短時間內封閉呼吸道。他指出，老翁最初只是咳嗽，但逐漸出現呼吸困難、驚慌，最終陷入嚴重呼吸窘迫。

醫療團隊透過頸部Ｘ光發現患者的聲門下氣管明顯變窄，呈現少見的「鉛筆尖徵象」（pencil tip sign），該症狀通常只會出現在孩童哮吼患者身上。老翁血氣檢查也顯示二氧化碳滯留、血氧下降、pH值呈酸中毒，心跳飆到每分鐘135下，狀況極度危急。

為何發泡錠能引發致命危機？

除了局部強烈化學刺激外，洪正憲指出，該老翁可能還吸入了NAC粉末，引發全身性過敏反應。文獻中曾出現類似的致命案例，顯示發泡錠使用不當確實可能造成嚴重後果。

所幸醫療團隊迅速施打腎上腺素、類固醇、支氣管擴張劑並給予高濃度氧氣，隨後將患者送入加護病房觀察。數日後氣道腫脹逐漸消退，一週後順利出院，順利撿回一命。

洪正憲提醒，發泡錠務必完全溶於足量的水中服用，絕對不可乾吞或含在口中。國內過去就曾發生長者含發泡錠導致窒息的案例。他強調，「有些藥，用錯的那一刻，就是生死一瞬間。」特別是長者或吞嚥功能不佳者，更應與醫師討論是否改用其他劑型。

