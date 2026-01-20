差點認不出！《AV帝王》性感女星狂增7公斤 操肌半年格鬥搏命
以《AV帝王》一戰成名的森田望智，在電影《午夜之花》一改性感美豔形象，為了詮釋每天在擂台上以性命搏鬥的格鬥選手「多摩惠」，在開拍前接受長達6個月的格鬥與重量訓練，並刻意增重7公斤，從體態、外表到心理狀態，徹底與角色合而為一，展現驚人敬業精神。
森田望智坦言，這次演出最困難的並非外型轉變，而是對角色內心的理解與同理。她表示：「一開始，我完全無法想像自己站在擂台上，也不明白多摩惠究竟為何而堅持。但當我拚盡全力揮拳戰鬥時，逐漸感受到一種『活在當下』的快感，那一刻我才真正理解，她戰鬥，是為了感覺自己還活著。」
至於片中與森田望智有多場對手戲的青梅竹馬「阿海」，則由超人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介飾演。這也是佐久間大介繼《完美配對謀殺案》後，再次與導演內田英治合作。此次他在片中飾演一名多年暗戀多摩惠，卻只能眼睜睜看著她遊走於危險邊緣、甚至出賣靈肉求生的小混混，角色壓抑又心碎。
片中一場兩人並肩吃拉麵、聊起童年往事的戲碼，自然流露出最純粹的情感，也成為佐久間大介最難忘的一場演出。他透露：「那場戲讓我深刻感受到阿海與多摩惠之間深厚的羈絆，也讓我真正理解這個角色為何選擇默默守護。」
《午夜之花》劇情描述單親媽媽夏希（北川景子 飾）為躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，日夜兼職仍難以維持生計。某天夜裡，她意外撞見毒品交易，為了孩子的未來，決定鋌而走險。夏希遇見內心孤獨的格鬥選手多摩惠，兩人組成搭檔，進行更危險的交易，卻因一名女學生的意外身亡，命運走向無法回頭的深淵。
《午夜之花》將於2月6日在台上映，超值預售套票已於天馬行空表單、博客來售票網熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3中文紀念海報」乙張，更多電影資訊請洽天馬行空粉絲團。
更多鏡報報導
日劇迷必收！玉木宏、篠原涼子新劇來了 鈴木亮平等11年再攜手戶田惠梨香
女粉還原「小巨蛋不跳」真相！2度被Rain欽點 183字「繁體中文」暖回：我不夠體貼
超感人！22年後「母女重逢」10秒就認出 篠原涼子失控喊「天啊」當場飆出淚
拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除
其他人也在看
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 3 小時前 ・ 3
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 16
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 35
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 54 分鐘前 ・ 2
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 1
嚴藝文《影后》後⋯找來一堆金獎男演員 換講男人的故事
愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》是金鐘導演嚴藝文繼《俗女養成記》、《影后》後的全新力作，首次以男性視角出發，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱等實力卡司。20日釋出前導海報，並宣布將於 2026 年第二季播出，兩位男主角的角色樣貌也同步曝光。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 2
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 60
何妤玟親揭童年創傷！媽媽嫁美國人 她3歲被送寄養「像皮球被拋來拋去」
《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持，攜手派翠克與新加入的生力軍薔薔。最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，邀請賴雅妍、初孟軒、關韶文、何妤玟、王少偉以及班底Peggy、朱琦郁，輪番揭露比戲劇還荒謬的人生真實經歷。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 15
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 17
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 1 天前 ・ 1
《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利
宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》是去年底到今年初中國最受矚目的時裝偶像劇，18日在婚宴場地舉辦慶功宴，男女主角宛如實景上演婚禮，「售後服務」超甜讓戲迷津津樂道。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
曾馨瑩自拍秀性感！ 13個字解讀「女人的價值」
鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩昨（18日）在社群網站分享一張自拍照，穿著晚禮服，小秀性感。更發文以13個字解讀「女人的價值」分享看法。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 57
洪詩顧失智公公「把屎把尿」遭嘆鬼故事！網驚讚這女星：根本人生勝利組
藝人洪詩與李運慶婚後育有兩名女兒，近日因李運慶哥哥的一篇文章再度成為討論焦點。文章中透露，洪詩在婚前就已開始照顧患有失智症的李父，「是真正的照顧，把屎把尿、按摩那種」，許多網友就酸「這根本是鬼故事」、「孝道外包」，逼得洪詩親自出面解釋，雖然她幫夫家緩頰道「對於把我公婆家形容成很恐怖的樣子，我覺得這是很不公平的」，但許多網友仍不買單，就有人對比直呼「鬼鬼根本是人生勝利組」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒
嬰兒演員狂淋雨！女星怒開轟 劇組拒換假人原因惹眾怒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
離婚董子健3年！孫怡「首度公開互動前夫」 4字震驚網：不敢相信
中國女星孫怡入行後累積不少演藝作品，包括《羋月傳》、《與晨同光》、《風過留痕》等劇，至於感情方面則跟男星董子健有過一段5年婚姻，育有一女。近日，讓網友關注的是，孫怡在離婚3年後首度與董子健公開互動，消息傳開瞬間登上熱搜。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
柯文哲難得和兒子吃飯！陳佩琪罕公開「父子同框照」分享兩人互動
陳佩琪表示，先生曾是25年的重症醫師、8年任台北市長、5年擔任在野黨主席，也曾角逐總統並獲得369萬票支持，過去總是受到許多民眾擁戴。然而她質疑，在司法體系眼中，這樣的人卻彷彿「不值一顧」，甚至「像螻蟻般的輕賤」。她也曾詢問柯文哲是否與司法人員有過節，但對方只能...CTWANT ・ 1 天前 ・ 140
《尋秦記》秦王林峯來了！守約來台謝票 「一天趕6場映後」只為會粉絲
《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映，目前已累積1200萬的票房佳績，電影中扮演秦王的林峯曾在古天樂與宣萱來台見面會上call in現聲，希望能抽空來台會粉絲，林峯果然在繁忙的行程中抽出一天的時間來台灣謝票，也是他首度來台灣宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸！誠意十足！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2