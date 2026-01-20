差點認不出！《AV帝王》性感女星狂增7公斤 操肌半年格鬥搏命

森田望智在《午夜之花》變身格鬥選手，為此增重7公斤。天馬行空提供

以《AV帝王》一戰成名的森田望智，在電影《午夜之花》一改性感美豔形象，為了詮釋每天在擂台上以性命搏鬥的格鬥選手「多摩惠」，在開拍前接受長達6個月的格鬥與重量訓練，並刻意增重7公斤，從體態、外表到心理狀態，徹底與角色合而為一，展現驚人敬業精神。

森田望智先前在《AV帝王》飾演女優黑木香。翻攝IG @misatomorita_official

森田望智坦言，這次演出最困難的並非外型轉變，而是對角色內心的理解與同理。她表示：「一開始，我完全無法想像自己站在擂台上，也不明白多摩惠究竟為何而堅持。但當我拚盡全力揮拳戰鬥時，逐漸感受到一種『活在當下』的快感，那一刻我才真正理解，她戰鬥，是為了感覺自己還活著。」

森田望智（左）與佐久間大介在電影中吃拉麵，聊童年往事。天馬行空提供

至於片中與森田望智有多場對手戲的青梅竹馬「阿海」，則由超人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介飾演。這也是佐久間大介繼《完美配對謀殺案》後，再次與導演內田英治合作。此次他在片中飾演一名多年暗戀多摩惠，卻只能眼睜睜看著她遊走於危險邊緣、甚至出賣靈肉求生的小混混，角色壓抑又心碎。

片中一場兩人並肩吃拉麵、聊起童年往事的戲碼，自然流露出最純粹的情感，也成為佐久間大介最難忘的一場演出。他透露：「那場戲讓我深刻感受到阿海與多摩惠之間深厚的羈絆，也讓我真正理解這個角色為何選擇默默守護。」

《午夜之花》劇情描述單親媽媽夏希（北川景子 飾）為躲避債主，帶著兩個孩子逃到東京，日夜兼職仍難以維持生計。某天夜裡，她意外撞見毒品交易，為了孩子的未來，決定鋌而走險。夏希遇見內心孤獨的格鬥選手多摩惠，兩人組成搭檔，進行更危險的交易，卻因一名女學生的意外身亡，命運走向無法回頭的深淵。

《午夜之花》將於2月6日在台上映，超值預售套票已於天馬行空表單、博客來售票網熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3中文紀念海報」乙張，更多電影資訊請洽天馬行空粉絲團。



