差點遇到北捷隨機殺人！吳淡如北車接愛女 時間重疊「捏把冷汗」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

北捷、中山站昨（19）日晚間發生嚴重隨機攻擊事件，該案件造成4人死亡，引起社會高度關注，藝人也紛紛發聲。知名作家、主持人吳淡如則是在社群媒體上分享，差一點點就遇上隨機攻擊事件，讓她捏一把冷汗。

吳淡如北車接女兒，差點遇上無差別殺人案。（圖／翻攝吳淡如臉書）

吳淡如在昨晚事件發生後，於臉書發文提到，正巧發生隨機攻擊事件時，她正好去北車接女兒（小熊），女兒從學校放學搭高鐵回台北，「真是捏了一把冷汗，還好已經平安接到。」

吳淡如表示，收到朋友傳來的照片，可以看到犯人就在大馬路上投擲煙霧彈，態度囂張，而第一時間周邊的人都不知道發生什麼，「所以一開始大家並沒有跑，就是看著，唉。」

更多FTNN新聞網報導

北捷中山隨機攻擊4死！蔡詩芸悲痛發聲 「世界到底怎麼了」

北捷中山隨機殺人4死！邊荷律律無法入睡 心痛「外出一定要小心」

北捷隨機殺人案！余皓然籲家長提醒孩子提高警覺

