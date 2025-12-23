差一口…饅頭夾蛋「吞刀片割喉」！衛生局稽查結果出爐

記者簡榮良／高雄報導

這要是吞下去，喉嚨真的會「流血流滴」！有消費者到左營某宵夜豆漿店買了饅頭夾蛋，咬了一口舌尖頂到異物，是一支比10元硬幣還大的刀片混蛋液中，瞬間食慾全消並向店家反應。業者聲稱店內剪刀用於剪蛋餅及油條，確認過眼神，照片中的剪刀不是他們的，案情陷入羅生門。對此，衛生局今（23）日上門稽查，檢視作業區內現有3支剪刀，外觀皆完整無破損情形，將進一步調閱監視器釐清，倘若查證屬實，將依法裁罰新台幣至少6萬元罰鍰。

廣告 廣告

買了饅頭夾蛋，咬了一口舌尖頂到異物，是一支比10元硬幣還大的刀片與蛋液混在一起，瞬間食慾全消。（圖／翻攝自Threads @ggggg_0730）

一名網友在社群貼出饅頭影片，他不是要分享愛店，而是自己剛經歷生死交關的複雜心情難以平復。他表示：「去宵夜店買饅頭夾蛋，結果還夾剪刀的刀片，要怎麼處理比較好？跟店家求償嗎？」、「大家看到的第一個影片，是我剛好只咬一口就看到了，沒錯！認真就差那麼一點點」」，影片中只見咬了一口的饅頭夾蛋裡面有一個銀色異物，隨著燈光反光，仔細看竟然是貨真價實的剪刀刀片，比10元硬幣還要大，相當離譜。

貨真價實的剪刀刀片，比10元硬幣還要大，相當離譜。（圖／翻攝自Threads @ggggg_0730）

貼文曝光引發討論，網友表示：「有一定機率故意的成分在，畢竟都是一顆量的蛋打成蛋液在煎，怎麼可能不知道刀片在裡面？！」、「那是你命大欸⋯太危險了吧 一定要通報」、「如果是牙齒直接咬下去 大概率是直接需要換牙了」。

對此，衛生局表示，獲報後隨即派員查察，檢視煎蛋無異物。業者表示，店內剪刀用於剪蛋餅及油條，但照片的剪刀非該店所有。衛生局現場檢視作業區內現有3支剪刀，外觀皆完整無破損情形，將進一步調閱監視器釐清。若查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》第15條1項暨第44條規定，裁罰新台幣至少6萬元罰鍰。

衛生局今（23）日上門稽查，檢視作業區內現有3支剪刀，外觀皆完整無破損情形，將進一步調閱監視器釐清。（圖／翻攝畫面）

另外衛生局稽查發現，冷藏庫無溫度記錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋及食材未覆蓋等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

更多三立新聞網報導

防恐攻…夢時代跨年動員1200人維安！「實地兵棋演練」驚人空拍畫面曝

夢時代大道…驚見坑洞害騎士「慘縫12針」！高市府道歉

部落名店老闆…魂斷荖濃溪吊橋「遭疑是殺害棄屍」！相驗結果出爐

逆轉？男大生轉貼「張文我兄弟」恐嚇文…想肉搜公審原PO 慘淪代罪羔羊

