差一步就要被火化…泰國婦「突死而復生」狂敲棺材嚇瘋眾人

國際中心／綜合報導

泰國婦被誤認死亡，火化前狂敲棺材自救。（示意圖／翻攝自Pexels）

泰國彭世洛府一名婦人瓊蒂羅特‧薩庫庫（ Chontirot Sakulku，65歲）日前被誤認為死亡後，其家屬將其遺體裝入棺木並運往寺廟火化時，棺材內卻突然傳出敲擊聲，瞬間嚇壞在場的人。之後，眾人將棺木打開後，驚見瓊蒂羅特竟「死而復生」，隨即將人送往醫院；經醫生檢查後，證實瓊蒂羅特是因嚴重低血糖導致生命徵象微弱，才被誤判死亡。

根據綜合外媒報導，瓊蒂羅特因腦癌臥床約2年，並於當地時間23日凌晨2時許，被家屬發現「斷氣」後，其弟弟蒙坤‧薩庫庫（Mongkon Sakulku）向村長報告了姊姊的死訊，並取得了死亡證明，然後就將人放入棺材內。蒙坤透露，家人最初是想將瓊蒂羅特大體捐給朱拉隆功醫院用於醫學研究，但被院方以缺少屍檢報告為由，拒絕接收。

廣告 廣告

隨後，家屬將瓊蒂羅特的遺體運到拉特帕孔達姆寺，準備舉行葬禮和火化儀式；沒想到，當寺廟人員在搬動棺材時，卻意外聽到棺材裡面傳出了急促敲擊聲，開棺後，驚見瓊蒂羅特睜眼微動、意識清楚，但非常虛弱，隨即將人送往邦艾醫院救治。

經過全面檢查後，醫生證實，瓊蒂羅特根本沒有呼吸停止或心臟衰竭的跡象，是因為「低血糖症」才陷入昏迷，且因呼吸與心跳極度微弱，才容易被誤認為死亡。而蒙坤也表示，當姊姊康復後，計劃返回寺廟中做功德，並感謝寺廟人員和僧侶的協助。

更多三立新聞網報導

台男猝死中國「兒稱失聯23年拒認屍」遺體卡廈門殯儀館陷僵局

基隆8旬翁「身綁連珠炮」宮廟自爆亡…疑「獨居身障不想拖累人」走絕路

「狗頭幫」角頭「瘋寬」心臟中彈陳屍殯儀館旁…現場留槍疑自戕

從台中某飯店高處墜落「卡鄰棟3樓欄杆」亡…死者身分曝

