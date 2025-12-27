差一碼虧一萬！鍾明軒曝歐洲退稅地雷 機場：必須回原店補單

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

百萬網紅鍾明軒近年來時常出國遊玩，並把旅遊體驗發布在社群平台。不過，他近日發影片指出，他在歐洲旅遊期間購買雪衣，在機場申請退稅時，被告知「無法退款」，原因讓他十分傻眼。

鍾明軒在歐洲旅遊期間購買雪衣，回程在機場申請退稅時，被告知「無法退款」，原因讓他十分傻眼。（圖／翻攝@big_star_ken IG）

鍾明軒昨（26）日在Instagram發布一支影片，內容指出他在歐洲購買始祖鳥雪衣，依照正常程序在購買店家辦理退稅，到機場申請退稅時，卻被告知「無法退款」。鍾明軒事後得知，該店家填表時，在國家代碼欄位輸入錯誤代碼，誤把台灣代碼（158）寫成中國代碼（156），導致他即便持有單據，也無法申請退稅，虧損1萬餘元台幣。

鍾明軒補充，機場告知他，必須在3個月內回到米蘭「原商店」，請店家重開單據，才能解決退稅問題。鍾明軒提醒觀眾，日後在歐洲購物退稅時，即便店家看著買家的護照打字，也要確認對方是否輸入正確資訊，尤其是台灣的國家代碼要寫158，才不會發生在歐洲購物，最終卻「無法退款」的悲劇。

許多網友在影片底下留言表示，「謝謝你告訴我們，學到了」、「剛好人也在歐洲，立馬看退稅單，好險是158，學到了」、「歐洲‥不意外，要是我也不會注意」，也有網友提出遇到類似狀況的解決方法，「我也發生過，可以立馬打給店家重新email一個新的退稅證明解決」。

