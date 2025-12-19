差一秒! 客運"跨越雙黃線"險撞對向車 警方將開罰

中部中心 / 蔡松霖 雲林報導

台西客運一輛公車，行經雲林古坑一處下坡路段，駕駛跨越雙黃線超車，差點就跟對向來車撞上。差點被撞的駕駛說，還好當時車上沒有載小孩，否則真的會被嚇壞，警方表示，將道交條例依法開罰，客運業者回應，會查核當下狀況，並加強駕駛的教育訓練。





客運直直衝過來 險撞轎車 駕駛魂險嚇飛

民眾開車在古坑這處鄉道遇到客運衝過來急煞 覺得非常危險。（圖／民視新聞）





車開到一半，前方有客運衝過來，真的就差一點，差一秒可能就發生碰撞，開車駕駛嚇到魂都飛了

客運業者表示 會查核駕駛的開車狀況 加強教育訓練。（圖／翻攝畫面）









民眾當時開車在雲林古坑210鄉道文昌路上，遇到行徑瘋狂的客運車。駕駛說，當時客運車疑似想超越前方緩慢行駛的農用車，竟然違規跨越雙黃線還長按喇叭後急煞，好險當下，車上沒有載小朋友，事發後他把過程po網，希望駕駛改善。跨越雙黃線最高可處1800元罰鍰，不依規定使用喇叭可罰600元。客運載運乘客，應該要以安全為第一，罰錢事小，發生交通意外，沒人樂見。





原文出處：客運直直衝過來 險撞轎車 駕駛魂險嚇飛

