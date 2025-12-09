差一點殉職！台南警局前女警轎車「遭倒塌電線桿砸毀」

台南市下營區今（9日）上午發生驚悚一幕，有位才進派出所辦公沒多久的女警，把車停在所旁的停車格，此時一輛大貨車不慎扯落電線桿的電線，整根桿倒下壓毀塌她的座駕，如果再慢一點下車後果不堪設想。

事發現場。 （圖／中天新聞）

據了解整起事件發生在下營分駐所前，所內長官表示事發時間是上午10點51分左右，導致電線桿斷裂，砸毀張姓女同仁停放於停車格內車輛，所幸無人受傷，但整輛車已經呈現半報銷狀態，車頂整個凹陷，玻璃破碎，畫面怵目驚心。

事發現場。 （圖／中天新聞）

而張姓女警也在Threads上無奈抒發情緒表示：「上個班砸掉一台車…停得好好的都能被電線桿砸傷」，不過情緒抒發完後旋即將帳號設為不公開，所幸她當下已進入派出所辦公，如果還待在車上，電影《絕命終結站》中的驚悚情節很有可能就在現實生活中上演。

事發現場。 （圖／中天新聞）

事發現場。 （圖／中天新聞）

