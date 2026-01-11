差一點被判7年以上徒刑 男子修法前販售喪屍菸彈 法官判刑8月

基隆地院近日審結，判處王男有期徒刑8月。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名王姓男子於2024年7月間，販售喪屍煙彈給林姓男子牟利，被警查獲。但因王男犯罪時間，依托咪酯尚未被列為毒品管制，被檢察官依違反藥事法起訴。基隆地院近日審結，判處王男有期徒刑8月。

依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」嚴重危害人體身心，並造成社會危害，我國於2024年11月間，被列為二級毒品管制。判決書指出，王姓男子於前年7月間，將一個含有依托咪酯的煙彈，以1500元代價，販售給林姓男子，事後被基隆警方查獲送辦。

但因案發時間點，依托咪酯尚未被列為毒品，故檢察官偵訊後，認定王男涉犯藥事法，依法將他起訴。

法官認為，我國於2024年8月5日，將依托咪酯列為第三級毒品，同年11月27日公告改列為二級毒品，但王男販售煙彈行為，則於同年7月，當時並未被列為毒品；考量王男坦承犯行，故依藥事法中的販賣偽藥罪，判處王男有期徒刑8月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

