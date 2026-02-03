差 0.5 公斤就落榜！「飛將軍」張延廷揭：報考軍校全靠狂灌水 深耕萬華「只因這兩群人找上我」

空軍前副司令張延廷中將，今天接受黃暐瀚專訪中首度揭開一段「求職驚魂記」。出身貧困童工、5 歲喪母的他，當年報考軍校竟因體重不足差點落榜，靠著在診間「狂灌水一公升」才驚險過關。如今他毅然投入 2026 年中正萬華區議員選戰，張延廷直言，他在台北 12 區走透透，發現萬華最苦，且有「兩群人」的含淚請託讓他決定不再閃躲。

38.5 公斤的生存之戰！張延廷曝「狂灌水」拼出中將路

「我那時候又黑又小又窮，連報名費 150 元都拿不出來。」張延廷回憶，國中畢業時因家境清寒，雖考上台南二中卻因付不起 1045 元註冊費被迫放棄。為了生存，他轉向報考管吃管住的軍校，卻在體檢時遇到致命打擊：當時他體重僅 38.5 公斤，距離門檻還差 1.5 公斤。

為了不讓人生在起點就卡關，張延廷在診間對著飲水機猛灌，「喝到肚子快爆掉、瘋狂打嗝」，才勉強撐到 39.5 公斤。最終醫官被他的意志力感動，大筆一揮蓋下合格章，這才保住了這位未來的空軍副司令。他感性表示，若非醫官那一筆，他這輩子可能還在醬油廠打工。

永久傷痕見證艱辛童年 張延廷：我不是軍二代，是打醬油出身

張延廷在節目中攤開雙手，指著向外彎曲的小拇指說，這不是飛行留下的勳章，而是 60 年前捆醬油瓶留下的痕跡。他自爆 5 歲喪母，小時候為了補貼家計，包粉筆、剪釦子、送醬油、甚至在布袋戲後台打火藥，「我不是軍二代，是真正苦過來的基層。」

即便出身低微，張延廷靠著在軍中留守、警戒的空檔苦讀，一路攻下博士學位並晉升中將。他曾創下「2 分 20 秒緊急升空」的紀錄，從底層童工翻身成為國家戰機飛行員的傳奇故事，至今仍是軍中佳話。

為什麼選中正萬華？「新住民與老兵」辦公室請託

已經官拜中將、擁有博士學位的張延廷，退休後本可過上舒適生活，卻選擇投入台北市生活最辛苦、落後的萬華區。他坦言，參選並非預定計畫，而是他在擔任黨部副主任期間走遍台北 12 區後，被萬華基層的需求打動。

張延廷透露，「新住民理事長」與「退伍軍人團體」親自到辦公室找他，直言他們是弱勢中的弱勢，需要一個懂基層的人出來說話。這番話讓從小苦過來的張延廷產生強烈共鳴，決定不再閃躲，投入選戰守護這群被遺忘的基層人民。