差0.6個百分點惜敗 邱議瑩：會持續在高雄努力

邱議瑩表示，「未來還需要大家多多指教，未來我們還是要繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏」。（圖／報系資料庫）

民進黨高雄市長初選民調昨（12）日執行，黨中央今（13）日稍早公布民調結果，立委賴瑞隆以0.6個百分點勝出，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。民進黨預計於本月21日中執會正式通過提名。對此，邱議瑩表示，針對這樣的初選結果，只能接受，自己盡了最大的努力，但結果不盡人意，那也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果。未來還是會持續在高雄，跟大家一起努力。

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調於12日至17日展開，經抽籤後決定高雄市首先執行。12日晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200份有效樣本數。今日上午民進黨公布民調結果，最終由賴瑞隆勝出。根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

對此，邱議瑩指出，針對這樣的初選結果，只能接受，自己盡了最大的努力，但結果不盡人意，那也必須很謙卑的去接受這樣的一個初選結果。在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。

邱議瑩續指，未來高雄還是要持續的走下去，高雄還是要持續的進步，還是要持續的努力，唯有團結、唯有大家同心協力，才能夠讓高雄越來越好。

邱議瑩祝褔賴瑞隆，也希望未來跟高雄「一生懸命，一生會奉獻給高雄」，還是會持續在高雄，跟大家一起努力。要再次謝謝所有跟一起走過這段路的所有的夥伴們，包括議員的夥伴們、參選的夥伴，以及整個工作團隊的所有夥伴。

邱議瑩表示，也謝謝很多的媒體朋友這一年多以來，陪著上山下海的採訪，也謝謝大家。總之，「未來還需要大家多多指教，未來我們還是要繼續為高雄努力，讓高雄繼續贏。謝謝大家，謝謝」。

