「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論 邱議瑩：比賽已經結束

民進黨高雄市長初選結果13日出爐，立委賴瑞隆以0.6％差距險勝邱議瑩，不過隨即傳出陰謀論，稱賴瑞隆出線是因黨中央要貫徹黨主席賴清德的「德意志」，引發議論。對此，邱議瑩今（14）日回應，比賽已經結束，「各式各樣的陰謀論都不需要」，也喊話請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。

邱議瑩今早自三民區覆鼎金保安宮出發，展開謝票行程，行程涵蓋前鎮、鳳山，下午則前往三民與左營。邱議瑩表示，希望利用時間向一路相伴的支持者表達感謝，謝謝大家的支持與陪伴，未來還有更重要的工作，就是繼續團結高雄，為高雄努力、打拚，希望高雄能夠愈來愈好。至於下一步規畫，短期內沒有特別安排，只希望先好好休息幾天，不過立法院會期尚未結束，仍須回到立法院持續作戰。

至於傳出邱、賴民調差距近，以及陰謀論。邱議瑩回應，相關數字是大家計算出來的，既然參加比賽，就會遵守遊戲規則，各式各樣的陰謀論都不需要，大家最重要的是一起對外作戰，守護台灣、守護高雄。

邱議瑩也表示，初選結束後，接獲不少黨內同志關心，包括高雄市長陳其邁來電加油打氣，相關鼓勵她都會放在心裡，未來仍會持續為高雄打拚，她也特別感謝黃捷一路陪同掃街、拜票。

談及未來賴瑞隆將對戰國民黨高雄市長參選人柯志恩，邱議瑩直指，團結的民進黨，才有能力面對對於高雄缺乏感情、沒有願景的國民黨。她說，高雄這幾年的執政成績，帶給很多高雄人信心跟光榮感，要延續這一份光榮感，請大家持續支持民進黨，支持賴瑞隆。

