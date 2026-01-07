差1公分就割喉！客持折疊刀抵住運將 狂吼「下車」

乘客卻突然情緒失控，衝去拉開駕駛座的車門，持刀逼運將下車。（圖／東森新聞）





今天（7）早上8點多，新北一名運將被持刀恐嚇，當時他載乘客到三重區，乘客卻突然情緒失控，衝去拉開駕駛座的車門，持刀逼運將下車，員警獲報立刻趕抵現場，乘客還一度裝傻，說沒有發生糾紛，但警方隨即在他的身上查扣到摺疊刀。運將事後還原經過，說當下刀子距離自己不到1公分，真的很害怕。

運將：「好好好，我們好好說話，好好我們好好說。」

乘客情緒失控，亮刀恐嚇逼運將下來講。運將：「不要不要這樣，大哥對不起喔。」

抓到時機，運將趕緊關門，報案求助，而其實在一分鐘前，乘客在車內就已經情緒失控。持刀乘客：「跩什麼，xxx我攔你的車怎麼了？你xx是不是停在那邊嘛？你剛剛是不是停在那邊嘛？」

千錯萬錯，都是運將的錯。運將：「搭車就應該付錢，我講的也很合理啊。」

沒想到乘客氣沖沖下車，竟然是直接持刀，拉開運將的車門。遭持刀恐嚇運將：「他就衝下來把我的門拉開，直接拿刀出來，（刀）其實有堵到我的脖子上，他沒有捅下去，就是直接靠在我身上。」

回想起來，運將還是餘悸猶存，因為刀子一度距離頸部不到1公分。遭持刀恐嚇運將：「當然很害怕，因為我怕他真的捅我怎麼辦，其實我覺得他這樣滿危險，因為他看起來..，我也沒有惹他生氣，我也是好聲好氣跟他講，我不懂他生氣的點。」

載客糾紛發生在早上8點多新北三重區，員警獲報趕抵，看到22歲持刀乘客手受傷，就站在巷弄內，強調沒有和運將發生糾紛，傷是在酒店發生，但立刻被運將指認。

員警vs.遭恐嚇運將：「車上是一個年輕人嘛，（對啊，就是他，我要告他，他剛剛有拿刀恐嚇我）。」

員警當場在乘客身上查扣刀子，但他拒絕透漏為什麼隨身帶刀，甚至明明自己做錯事，卻是爸爸來警局道歉，持刀恐嚇，更已經讓計程車運將心生畏懼。

