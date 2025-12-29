差1分 11月景氣燈號亮熱絡紅燈

國發會29日公布最新11月景氣燈號，距離熱絡的「紅燈」只差1分。圖為台北民眾逛街購物。（本報資料照片）

國發會29日公布最新11月景氣燈號，連續亮出第3顆代表景氣趨熱的「黃紅燈」；景氣對策信號綜合判斷較上月增加2分，來到37分，距離熱絡的「紅燈」僅差1分；國發會經濟發展處長陳美菊表示，12月出口、股市表現都不俗，AI商機短期呈現供不應求，但台美關稅談判仍在進行中，接下來是否會亮出紅燈？她認為有機會、也有挑戰。

11月景氣燈號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈；景氣燈號的9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變；陳美菊分析，分數上升2分是受惠AI高效運算需求的產業，像是機械、機電設備廠商也因此受惠。

統一集團砸逾500億元，全台打造四大物流園區，29日首座百億物流園區於台南新市開幕營運，展望2026年零售業景氣，統一董事長羅智先表示，零售業基本波動不會很大，但還是會受到大家購買力的影響，感覺是滿緊張的，可能是投入商家愈來愈多，需求固定，分食效應之下，大家會覺得比較辛苦，集團策略是用心經營每個體系，尋求成長空間。

中央大學台灣經濟發展研究中心昨日同步公布12月消費者信心指數（CCI），總指數為64.3點，較上月轉跌0.35點，因為6項調查指標中，有4項下降，其中，台股指數創新高之際，民眾對未來半年投資股票時機指標卻下滑，創近半年以來相對低點，顯示民眾對台股有居高思危的心態。

台美關稅談判確定年底前結果無法出爐；台經中心執行長吳大任推估，關稅談判預計要等到明年第1季才會逐漸明朗，當前結果不明朗，是讓CCI指數連續好幾個月陷入膠著、持平的主因，待明年迎來最終談判結果，包括對等關稅、232條款對半導體關稅的影響等，結果出爐會決定消費信心走向，吳大任推估，屆時CCI不是大好、就是大壞。