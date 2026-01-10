差1碼800萬變2萬！吊車大王連5摃火大 霸氣捐警車「洩憤」

吊車大王胡漢龑日前僅差一碼就能中頭獎，800萬變成2萬元，讓他超不甘心，隨後便宣布捐贈警用巡邏車「洩憤」。（圖／啟德機械起重工程臉書）

啟德機械起重工程創始人「吊車大王」胡漢龑因熱心公益，在過去多次天災中出錢出力救災而聞名。近日他拍片訴苦，買今彩539彩券，僅差一個數字痛失800萬頭獎，隨後宣布捐贈一輛警用巡邏車「洩憤」。

胡漢龑5日在社群發布影片，表示近期購買今彩539時，又與頭獎擦身而過，只差一個數字，就從頭獎800萬變成小獎2萬元，扣稅後剩下1萬5000左右，而這已經是他第5次差一碼和頭獎錯過了，實在火大，連喊3次不開心。

不過隨後他也宣布，捐贈一台警用巡邏車給新竹縣寶山分駐所，這也是他在去年光復鄉馬太鞍堰塞湖洪災捐出2台小山貓後，再度捐車做公益。洪災當下，他宣布捐贈2台全新小山貓，並投入1台大型怪手救災，同時罹難者家屬每人發1萬慰問金，並均贈600打工作手套、220個頭燈與60台洗地機和急缺的高壓清洗機。他強調「取之社會、回饋於社會」。

不少網友留言：「我懂那感受，如果錯2個還不會怎樣，只差一個數字真的很不爽」、「以您的財力根本不差那800萬吧XD」、「感謝手下留情，頭獎留給我們一般老百姓就好」、「你選號的時間就夠賺800腕了吧哈哈」、「希望胡董下次能真的中頭獎」、「以您來說800萬一天就賺回來了啦」。

