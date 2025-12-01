差1秒放警示牌！貨車「直直衝」撞警車…2警腦震盪送醫 恐怖追撞畫面曝

記者羅欣怡／新竹報導

台68東西向快速道路，執勤的巡邏車遭撞擊。（圖／翻攝自《竹東小鎮》）

新竹縣竹東分局竹東派出所2名員警，今（1日）中午接到勤務，前往台68東西向快速道路，執行障礙物清除勤務，警車在內線車道停下，開啟警示音，還來不及放三角警示牌，就遭到後方貨車撞擊，撞擊瞬間曝光。

貨車未減速撞擊，當場車體零件四散。（圖／民眾提供）

畫面中，已經抵達現場的巡邏車已開啟警報器並開啟警示燈，停在台68快速道路的內線車道，但沒多久，後方的貨車沒有減速的跡象，「砰」的一聲，直接撞上巡邏車車尾，瞬間貨車偏移了車道，巡邏車則是整台車撞向中央分隔島，歪歪斜斜的掛在分隔島上，車尾爛了、車頂的警示燈也掉落，掛在車子旁。

巡邏車車尾全爛。（圖／翻攝畫面）

消防局獲報後，立刻出勤救援，救護人員到場時，車上2名員警已經自行脫困，站在路肩等待救護人員。據了解，中午時有民眾通報在台68線西向東上有水桶掉落，竹東派出所2名員警出勤，遭貨車撞擊後，駕駛陳姓男警與副駕駛座的女警都有輕微腦震盪，女警另還有撕裂傷，所幸都沒有生命危險。

警方表示，目前兩名員警意識清楚、無大礙，均在醫院持續檢查；警方已派員蒐證，車禍原因仍在釐清中。

