差1秒與死神擦肩！台南工地鷹架被強風吹倒 路人嚇壞拔腿狂奔

台南東區勝利與懷恩街口一處約四層樓高的工地鷹架倒塌，還差點砸到路人，警方獲報立刻到場協助，所幸無人車傷亡受損。據了解鷹架疑似受到強風吹襲才會發生倒塌意外，工務局到場稽查，並當場勒令停工。

行人走在馬路上，突然一陣強風春來，旁邊工地鷹架搖搖欲墜，眼看苗頭不對，路人拔腿狂奔，下一秒大約四層樓高的鷹架整片被吹落，差點砸中路人。巨大聲響也嚇壞周邊店家，鷹架全散落一地，佔據一半道路。

2路人發現鷹架快倒塌，拔腿狂奔。圖／台視新聞

員警趕緊拉起封鎖線，施工單位忙著清除，事發在13號下午3點多台南東區勝利及懷恩街口，疑似強風將鷹架吹倒，當下好險沒砸到人車，只壓到號誌燈。目前現場已恢復通車，但倒塌意外已經嚴重影響用路人安全，依建築法可處1萬8千元罰鍰，工務局已勒令停工。

工務局已勒令工地停工。圖／台視新聞

台南／綜合報導 責任編輯／施佳宜

