差1秒與死神擦肩！強風吹倒鷹架 路人逃命

記者王怡淇、何孟哲／台南報導

驚險逃命，台南工地鷹架突然倒塌，所幸當時兩名路人及時發現，拔腿狂奔，沒被波及，但工地明顯有疏失，遭到工務局勒令停工。

路人拔腿狂奔。

行人在斑馬線前等待，沒想到才往前走沒幾步，後方工地的鷹架卻突然傾斜，兩人見狀立刻拔腿狂奔，才剛到對面，整片鷹架瞬間倒下，差一秒兩人就被砸中，畫面相當驚悚。

台南工地鷹架突然倒塌。

鷹架散落一地，佔據了一半道路，警方獲報後，隨即趕抵現場疏導交通，而民眾經過時拍下這恐怖一幕全看傻眼，但鷹架好端端的為何會突然倒塌？

台南市東區圍下里里長石桂霖：「他基本上就是要老屋重建，所以在做這個拆除的工作，所以他外面用鷹架要來防塵霾，目前工程實施一個多禮拜。」

事發就在13日下午3時許，台南市東區勝利路與懷恩路口，根據了解，施工單位休假沒有人員在場，疑似因為受到強風吹襲，導致整面鷹架倒塌，巨大聲響也嚇壞周邊店家，消息傳出後，市府工務局和施工單位也火速派人到場，進行勘查和排除狀況。

施工單位迅速派人到場。

台南市第一分局東寧派出所長顏旭志：「本分局員警到場了解，該工地鷹架因受強風吹襲，而造成倒塌意外，本分局派遣交通警力在場疏導交通，現場道路管制於17時55分恢復通行。」

所幸整起事故沒有造成人車受傷或受損，但倒塌意外已經嚴重影響用路人安全，違反建築法可以開罰1萬8千元，目前工務局也勒令工地停工，要繼續向上究責。

