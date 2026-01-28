差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路

生活中心／李汶臻報導

日前有網友開車行經高雄市區某路段，目擊一名身穿國中制服的男生，手推鐵馬、以肉身擋住車流，護送一位身障阿北過馬路。影片隨後在社群Threads上暴紅，短短一天就累積有122.5萬次瀏覽，並聚集8.7萬人按讚。據了解，這位超暖國中生就讀於鳳山國中三年級，他事後也還原當時的狀況，並曝光與阿北的真實互動以及暖心對話。

從車內拍攝視角可見，當時駕駛行經高雄市區某路口，只見一位行動不便的阿北雙手撐地，緩慢挪動身體過馬路，而阿北身旁站著一位穿著藍色運動褲、背著書包的男學生，他手牽著腳踏車、用肉身替一旁行動不便的阿北擋住車流。國中生還不時轉頭查看車況，擔心有車輛未注意到斑馬線上的兩人。

網友事後將暖心片段上傳到Threads上，並感性寫下「有人看得出這個帥氣的弟弟是哪個學校的嗎？感覺值得嘉獎啊！我覺得自愧不如！」。影片隨後在網路瘋傳，至今已聚集百萬人瘋看。而影片中感動眾人的國中生，其實是就讀鳳山國中三年級的江詠恩。校方得知他樂於助人的行徑後，除了公開表揚、頒發獎狀並記小功外，校長也頒發2000元獎金，肯定他的善良。





極限10秒「阿北徒手撐地」過馬路！國三生「轉頭肉身擋車流」暖心片曝

就讀鳳山國中三年級的江詠恩獲頒獎狀，校方給予小功獎勵，肯定江同學的善舉。（圖／民視新聞）





江詠恩受訪時也還原當時狀況，他透露事發當日是中午放學時段，他到校外租借腳踏車，與同學一同返家。途中他發現一位行動不便的阿北在緩慢過馬路，便立刻停車折返上前協助。江詠恩回憶，他發現阿北好像少了一隻腳，只能用雙手撐地、在路面上緩慢前進，但對向號誌只剩十多秒就要轉為綠燈，讓他擔心對方可能來不及通過斑馬線，因此立刻上前協助。他還透露，當時阿北關心他是否已用過午餐，並勸他先回去吃飯「但我還是等他過完馬路才離開」。

