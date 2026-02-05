差11天滿18！少年辯稱酒後糾紛開槍 冷靜排除卡彈畫面曝光疑受指點

社會中心／台中報導

槍手持改造長槍掃射，1、2樓玻璃多處佈滿彈孔。 (圖／翻攝畫面)

台中太平區5日發生驚悚槍擊，一名再過11天即滿18歲的少年，持槍朝茶行狂轟20多發。犯案過程遭遇卡彈，少年竟神情自若地「排除故障」更換彈匣續射，隨後跨區投案，並辯稱是因日前與茶行員工發生酒後糾紛才憤而開火，其專業且冷靜的手法引發社會關注。

台中市太平區中山路三段的一家茶行於5日上午10時驚傳連續槍響。現場傳出如同鞭炮般的劈哩啪啦聲，導致茶行大門玻璃瞬間碎裂，留下清晰可見的20多個彈孔，引發周邊民眾恐慌。

廣告 廣告

根據警方調閱的監視器畫面顯示，這名年僅17歲的少年槍手在犯案時展現出與年齡不符的冷靜。射擊初期一度遇到卡彈狀況，他並未驚慌，而是熟練的將故障彈匣甩在地上，隨即更換第二個彈匣繼續掃射。民眾目擊後驚呼：「他打到一半卡彈，還能冷靜換彈匣繼續開火！」

台中太平一間茶行被少年槍手狂轟20多槍，店面被打成蜂窩。(圖／翻攝畫面)

少年在犯案後隨即攔下一輛計程車逃離現場。計程車在市區繞行約50分鐘後，最終停在距離案發地9公里外的南屯第四分局。令人起疑的是，少年逃逸路線中至少會經過太平分局新平派出所及第一分局，但他卻刻意捨近求遠，直奔第四分局帶槍投案。

據悉，這名少年距離法定成年（18歲）僅剩短短11天。他在犯案後搭乘計程車在市區繞行近50分鐘，最後選擇跨區前往9公里外的第四分局投案。在製作筆錄時，少年向警員供稱，開槍動機是因為日前與該茶行員工發生酒後糾紛，一時氣憤才決定報復，並強調槍枝是已故友人留下的，企圖一肩扛下所有刑責。

太平警分局偵查隊長施明志表示，目前已將涉案人依法帶回偵辦。雖然少年自稱是單純酒後衝突，但其精準的換彈技術與縝密的投案路線，讓警方懷疑背後恐有藏鏡人指點教唆。整起事件是單純報復還是另有黑幕，仍有待進一步調查釐清。



不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

死人不會說話…17歲槍手狂轟茶行20槍 竟將黑槍全推給亡友扛責

產子後消失！受害少女日記淚訴富商育種陰謀 想設「嬰兒農場」大播種

解放軍心不穩！紅二代劉源被推共主對抗中央 網爆胡錦濤溫家寶聯手施壓

這國頂級實力櫻桃來了！價格漂亮品質好 不是智利櫻桃

